Шарий и Клюев могли проживать в Украине, не смотря на пребывание в розыске, - глава Кассационного админсуда

Глава Кассационного административного суда Верховного Суда Михаил Смокович заявил, что бывший президент Виктор Янукович не может баллотироваться в депутаты Верховной Рады, потому что факт его проживания в России является общеизвестным.

Об этом судья сказал на брифинге, передают Українськi Новини.

"Как гражданин могу сказать свое мнение, что общеизвестным является факт проживания (бывшего Президента Виктора) Януковича в России, поэтому он, я думаю, баллотироваться не может", - заявил он.

По другим экс-чиновникам, включая экс-главу Администрации Президента Андрея Клюева и экс-премьер-министра Николая Азарова, глава суда отказался сделать такое заявление.

Он отметил, что пребывание в розыске не может означать отсутствия подозреваемого в Украине.

Смокович настаивает, что ключевым доказательством для суда могут быть только справки от Таможенной и Пограничной служб.

При этом он выразил удивление решением ЦИКа зарегистрировать кандидатом в депутаты бывшего Президента Грузии Михаила Саакашвили, который официально был выдворен из Украины более 1 года тому назад.

"Это вопрос к ЦИКу, почему они Саакашвили зарегистировали", - подчеркнул глава суда.

Он призывает ЦИК предоставлять судам больше доказательств отсутствия кандидатов в стране, а не только информацию из Интернета.

Как сообщали Українськi Новини, 2 июля около 500 человек митинговали на Майдане Незалежности в Киеве против регистрации кандидатами в депутаты Рады видеоблогера Анатолия Шария и Клюева.

Ранее ЦИК зарегистрировал экс-главу АП Януковича Клюева, а также Шария кандидатом в депутаты.