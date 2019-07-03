Шарій і Клюєв могли проживати в Україні, попри перебування в розшуку, - голова Касаційного адмінсуду

Голова Касаційного адміністративного суду Верховного Суду Михайло Смокович заявив, що колишній президент Віктор Янукович не може балотуватися в депутати Верховної Ради, тому що факт його проживання в Росії є загальновідомим.

Про це суддя сказав на брифінгу, передають Українські Новини.

"Як громадянин можу сказати свою думку, що загальновідомим є факт проживання (колишнього Президента Віктора) Януковича в Росії, тому він, я думаю, балотуватися не може", - заявив він.

За іншими екс-чиновниками, включаючи екс-главу Адміністрації Президента Андрія Клюєва і екс-прем'єр-міністра Миколу Азарова, голова суду відмовився зробити таку заяву.

Він зазначив, що перебування в розшуку не може означати відсутність підозрюваного в Україні.

Смокович наполягає, що ключовим доказом для суду можуть бути тільки довідки від Митної та Прикордонної служб.

При цьому він висловив здивування рішенням ЦВК зареєструвати кандидатом у депутати колишнього Президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який офіційно був видворений з України більш як 1 рік тому.

"Це питання до ЦВК, чому вони Саакашвілі зареєстрували", - наголосив глава суду.

Він закликає ЦВК надавати судам більше доказів відсутності кандидатів в країні, а не тільки інформацію з інтернету.

Як повідомляли Українські Новини, 2 липня близько 500 осіб мітингували на майдані Незалежності у Києві проти реєстрації кандидатами в депутати Ради видеоблогера Анатолія Шарія та Клюєва.

Раніше ЦВК зареєструвала екс-главу АП Януковича Клюєва а ткже Шарія кандидатом у депутати.