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03 июля 2019, среда, 13:44 518
Судебная власть 2019-07-03T13:44:02+03:00
Українські Новини
Мусияка считает структуру нового Верховного суда нелепой

Мусияка считает структуру нового Верховного суда нелепой

Профессор, бывший заместитель главы Конституционной комиссии Виктор Мусияка считает, что судей Верховного суда Украины необходимо включить в состав Верховного суда и наконец решить их проблему.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Взяли Верховный суд Украины и убрали слово "Украины". Это кощунство. То, что они прописали в законе, это не ликвидация, а реорганизация. Я предлагал тех 20 судей Верховного суда Украины включить в состав нового Верховного суда, чтобы они там были судьями. И прекратить эту катавасию. Оставьте людей в реорганизованном Верховном суде, люди будут работать и не будет конфликта. Но нет, видите, не хотят", - возмутился Мусияка.

Он подчеркнул, что это очень цинично по отношению к судьям Верховного суда Украины.

Кроме того, Мусияка считает действующею систему Верховного суда нелепой.

"Сделали матрешку. Верховный суд как скорлупа, а внутри 4 кассационные инстанции. Это уже просто…", - отметил эксперт.

Как сообщали Українські Новини, бывший член "Венецианской комиссии" Марина Ставнийчук считает, что название "Верховный суд" был внедрен в текст Конституции Украины для того, чтобы уничтожить Верховный суд Украины.

Судья предыдущего состава Верховного суда Украины Галина Каныгина считает, что действующую модель Верховного суда, где действует 200 судей, нужно пересматривать.

Представитель Зеленского в Раде Стефанчук считает эффективной американскую модель Верховного суда, где действует только 9 судей.

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