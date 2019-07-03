Мусияка считает структуру нового Верховного суда нелепой

Профессор, бывший заместитель главы Конституционной комиссии Виктор Мусияка считает, что судей Верховного суда Украины необходимо включить в состав Верховного суда и наконец решить их проблему.\r\nОб этом он сказал Українським Новинам.\r\n"Взяли Верховный суд Украины и убрали слово "Украины". Это кощунство. То, что они прописали в законе, это не ликвидация, а реорганизация. Я предлагал тех 20 судей Верховного суда Украины включить в состав нового Верховного суда, чтобы они там были судьями. И прекратить эту катавасию. Оставьте людей в реорганизованном Верховном суде, люди будут работать и не будет конфликта. Но нет, видите, не хотят", - возмутился Мусияка.\r\nОн подчеркнул, что это очень цинично по отношению к судьям Верховного суда Украины.\r\nКроме того, Мусияка считает действующею систему Верховного суда нелепой.\r\n"Сделали матрешку. Верховный суд как скорлупа, а внутри 4 кассационные инстанции. Это уже просто…", - отметил эксперт.\r\nКак сообщали Українські Новини, бывший член "Венецианской комиссии" Марина Ставнийчук считает, что название "Верховный суд" был внедрен в текст Конституции Украины для того, чтобы уничтожить Верховный суд Украины.\r\nСудья предыдущего состава Верховного суда Украины Галина Каныгина считает, что действующую модель Верховного суда, где действует 200 судей, нужно пересматривать.\r\nПредставитель Зеленского в Раде Стефанчук считает эффективной американскую модель Верховного суда, где действует только 9 судей.