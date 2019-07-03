Мусіяка вважає структуру нового Верховного суду безглуздою

Професор, колишній заступник голови Конституційної комісії Віктор Мусіяка вважає, що суддів Верховного суду України необхідно включити до складу Верховного суду і нарешті вирішити їх проблему.

Про це він сказав Українським Новинам.

"Взяли Верховний суд України і прибрали слово "України". Це блюзнірство. Те, що вони прописали в законі, це не ліквідація, а реорганізація. Я пропонував тих 20 суддів Верховного суду України включити до складу нового Верховного суду, щоб вони там були суддями. І припинити цю катавасію. Залишіть людей в реорганізованому Верховному суді, люди будуть працювати і не буде конфлікту. Але ні, бачите, не хочуть", - обурився Він.

Він підкреслив, що це дуже цинічно по відношенню до суддів Верховного суду України.

Крім того, Мусіяка вважає чинну систему Верховного суду безглуздою.

"Зробили матрьошку. Верховний суд як шкаралупа, а всередині 4 касаційні інстанції. Це вже просто...", - зазначив експерт.

Як повідомляли Українські Новини, колишній член Венеціанської комісії Марина Ставнійчук вважає, що назва "Верховний суд" був впроваджений в текст Конституції України для того, щоб знищити Верховний суд України.

Суддя попереднього складу Верховного суду України Галина Канигіна вважає, що діючу модель Верховного суду, де діє 200 суддів, потрібно переглядати.

Представник Зеленського в Раді Стефанчук вважає ефективною американську модель Верховного суду, де діє тільки 9 суддів.