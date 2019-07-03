Мусіяка вважає структуру нового Верховного суду безглуздою

Професор, колишній заступник голови Конституційної комісії Віктор Мусіяка вважає, що суддів Верховного суду України необхідно включити до складу Верховного суду і нарешті вирішити їх проблему.\r\nПро це він сказав Українським Новинам.\r\n"Взяли Верховний суд України і прибрали слово "України". Це блюзнірство. Те, що вони прописали в законі, це не ліквідація, а реорганізація. Я пропонував тих 20 суддів Верховного суду України включити до складу нового Верховного суду, щоб вони там були суддями. І припинити цю катавасію. Залишіть людей в реорганізованому Верховному суді, люди будуть працювати і не буде конфлікту. Але ні, бачите, не хочуть", - обурився Він.\r\nВін підкреслив, що це дуже цинічно по відношенню до суддів Верховного суду України.\r\nКрім того, Мусіяка вважає чинну систему Верховного суду безглуздою.\r\n"Зробили матрьошку. Верховний суд як шкаралупа, а всередині 4 касаційні інстанції. Це вже просто...", - зазначив експерт.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, колишній член Венеціанської комісії Марина Ставнійчук вважає, що назва "Верховний суд" був впроваджений в текст Конституції України для того, щоб знищити Верховний суд України.\r\nСуддя попереднього складу Верховного суду України Галина Канигіна вважає, що діючу модель Верховного суду, де діє 200 суддів, потрібно переглядати.\r\nПредставник Зеленського в Раді Стефанчук вважає ефективною американську модель Верховного суду, де діє тільки 9 суддів.