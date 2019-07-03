На одесском пляже были замечены ядовитые скаты

На Одесском пляже отдыхающие заметили скатов-хвостоколов. Животные плавали недалеко от берега на пляже "Дельфин". Об этом сообщает 24tv.

Один из отдыхающих увидел четырех скатов за 6 метров от берега в 7 утра, когда на пляже еще не было людей. После публикации видео в сети среде пользователей возник переполох, однако ученые говорят, что скаты-хвостоколы первыми не нападают и являются очень пугливыми животными.

У скатов-хвостоколов на хвосте расположены твердые шипы с ядом. Поэтому, если обнаружили их в воде нельзя прогонять их или брать на руки. Это может быть опасным для жизни.

Входить в воду нужно постепенно, хорошо смотреть под ноги, чтобы не наступить на ската. Не стоит купаться ночью, так как этих животных можно не заметить в темноте.



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Тем временем в Крыму был замечен дельфин с мутированным хвостом.



Также в Одессе отдыхающим запрещали купаться в море из-за очень зеленой воды.