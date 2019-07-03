подписаться на рассылку
25.9 26.25
29.05 29.75
˟
03 июля 2019, среда, 13:28 241
Жизнь 2019-07-03T13:28:45+03:00
Українські Новини
На одесском пляже были замечены ядовитые скаты

На одесском пляже были замечены ядовитые скаты

На Одесском пляже отдыхающие заметили скатов-хвостоколов.  Животные плавали недалеко от берега на пляже "Дельфин". Об этом сообщает 24tv.

Один из отдыхающих увидел четырех скатов за 6 метров от берега в 7 утра, когда на пляже еще не было людей. После публикации видео в сети среде пользователей возник переполох, однако ученые говорят, что скаты-хвостоколы первыми не нападают и являются очень пугливыми животными.

У скатов-хвостоколов на хвосте расположены твердые шипы с ядом. Поэтому, если обнаружили их в воде нельзя прогонять их или брать на руки. Это может быть опасным для жизни.

Входить в воду нужно постепенно, хорошо смотреть под ноги, чтобы не наступить на ската. Не стоит купаться ночью, так как этих животных можно не заметить в темноте.


Ранее Українські Новини рассказали о самых популярных украинских морских курортах, где можно отдохнуть как за границей.  

Тем временем в Крыму был замечен дельфин с мутированным хвостом.

Также в Одессе отдыхающим запрещали купаться в море из-за очень зеленой воды.

 

Больше новостей о: Одесса Одесский пляж Скаты

Архив
Новости
Верховный Суд заявил, что это ЦИК виноват в регистрации Клюева и Шария кандидатами в депутаты 14:13
Предправления Фонда содействия молодежному строительству против бесплатной раздачи жилья 14:09
Шарий и Клюев могли проживать в Украине, не смотря на пребывание в розыске, - глава Кассационного админсуда 14:04
Долги по зарплатам в Украине выросли до 2,7 млрд гривен, – Левочкин 13:52
В четверг у Украине будет контрастная погода от +7 до +30 и грозы 13:47
больше новостей
Жару разбавит прохладный атмосферный фронт: синоптик дала предварительный прогноз на неделю 06:00 Карта
Две страны отменили безвиз с Украиной: украинский паспорт опустился в мировом рейтинге 13:27
Украинские арбузы стали дешевле в два раза: почем продают ягоду 08:50
Портнов нанял детективов в Панаме искать офшоры Порошенко 16:14
Похищенный налоговиками бизнесмен смог убежать из плена, - ICTV 10:33
больше новостей
Похищенный налоговиками бизнесмен смог убежать из плена, - ICTV 10:33
Портнов нанял детективов в Панаме искать офшоры Порошенко 16:14
Шарий зарегистрирован кандидатом в депутаты Рады 14:08
Суд разрешил ГБР изъять документы в Международном инвестиционном банке по делу против Порошенко 06:10
Жена Климкина возглавляет в Администрации Зеленского департамент внешней политики 16:23
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok