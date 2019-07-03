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03 липня 2019, середа, 13:00 14
Силові структури 2019-07-03T14:30:03+03:00
Українські Новини
Відео дня: українські військові відповіли бойовикам "за наших медиків" жорстким ударом

Відео дня: українські військові відповіли бойовикам "за наших медиків" жорстким ударом

Розвідувальна група К-2 з 54-ї бригади, знищила дві позиції терористів у відповідь на обстріляв автомобіля одного з підрозділів Операції об'єднаних сил (ООС) під час евакуації медиками пораненого в районі Водяного (Донецька область).

Про це написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook волонтер Юрій Мисягін.

"Це за наших медиків. ЗСУ дістає терористів, що окопалися в укриттях під землею високо, як їм здавалося, в "небі". Зовсім інша ділянка фронту, але відповідь по ворогу прилетіла там", - написав він.

Волонтер розповів, що бійці з бойової - розвідувальної групи К-2 з 54-ї бригади, спочатку підняли волонтерський дрон, підняли його на самий верх терикону, він завис ледь не над головами ворога. Все зняли. Проаналізували відео і оцінили обстановку.

"І коли вся підготовча робота була проведена, двома точно надісланими пташками, були рознесені два гнізда російсько-терористичних військ. Точно в ціль. Дві пташки - два гніздечка. І це ще не все", - написав Мисягін і закликав допомагати армії.

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський відреагував на обстріл медичного авто під час евакуації медиками пораненого в ООС.

Тим часом ОБСЄ отримала повідомлення сторін про розведення військ у Станиці Луганській.

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