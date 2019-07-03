Разработке системы обеспечения украинцев жильем мешает популизм, - предправления Фонда содействия молодежному строительству Комнатный

Председатель правления государственного специализированного финансового учреждения "Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству" Сергей Комнатный заявляет, что разработке стратегии государственной жилищной политики мешает популизм всех политических сил, которые пребывают при власти.

Об этом он сообщил в интервью Українським Новинам.

"Началу работы над стратегией, с моей точки зрения, мешает политический популизм и политическая импотенция всех без исключения политических сил, которые были у власти со времени независимости Украины. Ни один политик, ни одна партия не взяла на себя ответственность сказать людям правду, что бесплатного жилья для всех в собственность больше не будет", - сказал Комнатный.

Он отметил, что по состоянию на прошлый год было 2 рабочие группы по подготовке нового Жилищного кодекса: одна в комитете Верховной Рады по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства, вторая - в Администрации Президента.

По словам Комнатного, рабочая группа при комитете Рады заседала дважды, рабочая группа при Администрации - ни разу.

"Считаю, что именно сейчас, возможно, 2020-2021 годы, можно разработать и принять стратегию государственной жилищной политики", - подчеркнул он.

Он считает, что жилищная политика должна быть комплексной и базироваться не только на создании жилого фонда, но и на управлении им.

Также жилищная политика должна предусматривать подходы к обеспечению жильем всех граждан Украины.

Как сообщали Українськi Новини, более половины украинцев живут в перенаселенных домах.

По данным ЮНИСЕФ, более трети молодых людей в Украине живет с родителями.

Тем временем цены на жилье во Львове превысили киевские.