НКРЭКУ должно принять экономически обоснованные тарифы для облгазов, - Профсоюз газовых хозяйств

Работники газораспределительных компаний требуют у Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) принятия экономически обоснованного тарифа для операторов газораспределительных систем (ГРС).

Об этом говорится в сообщении Профсоюза газовых хозяйств Украины, передают Українськi Новини.

"2 июля около тысячи работников газораспределительных компаний из разных областей Украины во главе с профсоюзами прибыли под здание НКРЭКУ на всеукраинскую забастовку. Они требовали установить зарплаты в газораспределении на уровне средней по промышленности в Украине и принять экономически обоснованный тариф для операторов ГРС. Причиной всеукраинской забастовки стало очередное невыполненное обещание председателя НКРЭКУ о пересмотре тарифа на распределение газа. Накануне во время встречи с профсоюзами газовиков она пообещала, что процедура пересмотра тарифа будет начата до конца июня", - говорится в нем.

При этом вопрос регулятором так и не был внесен в повестку дня, из-за этого, согласно сообщению, около тысячи работников газораспределительных компаний из разных регионов прибыли под НКРЭКУ на всеукраинскую забастовку, чтобы отстоять свое право на достойную зарплату.

Согласно сообщению, после несколькочасовых консультаций представители НКРЭКУ согласились на встречу с инициативной группой забастовщиков от газораспределительных компаний.

Сторону регулятора представили два члена комиссии Елена Антонова и Дмитрий Коваленко, а также директор департамента природного газа НКРЭКУ Татьяна Рябуха.

По словам Рябухи, на этот раз пересмотр тарифов на распределение газа затормозило решение суда, который восстановил действие методики по внедрению тарифа на распределение на основании присоединенной мощности, поэтому на данный момент комиссия решает, по которой из методик устанавливать тариф - на основании временной методики или выполнять решение суда и принимать тарифы по мощности.

"Тем временем из-за проволочек регулятора с пересмотром тарифов для операторов ГРС газораспределительная отрасль доведена до предела коллапса. Средства, заложенные в тарифах операторов ГРС, покрывают менее 50% от необходимых затрат. Дефицит в финансировании возник по всем составляющим тарифа - от оплаты труда, закупки газа для ВТВ до выполнения утвержденных регулятором инвестиционных программ. Политика регулятора привела к тому, что с 2015 зарплата работников газораспределительных компаний остается замороженной. Она вдвое ниже, чем в других секторах энергетики. Например, средняя зарплата работников газораспределительных компаний достигает примерно 5 тыс. гривен, в то время как средняя по промышленности Украины уже достигла более 10 тыс. гривен", - отмечается в сообщении.

Поэтому, согласно сообщению, газораспределительная отрасль переживает катастрофический отток кадров, так, начиная с 2014 года, компании уже потеряли треть из 80 тыс. квалифицированных работников.

Как сообщали Українські Новини, НКРЭКУ обещало пересмотреть тарифы для облгазов до конца июня.

Ранее суд обязал НКРЭКУ выплатить компенсацию "Днепропетровскгазу" 1 млрд гривен.

Также РГК обвиняет "Нефтегаз" в попытке доведения до банкротства облгазов.