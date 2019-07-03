Рада в среду продолжит рассмотрение проекта Избирательного кодекса

Верховная Рада на пленарном заседании в среду продолжит рассмотрение проекта Избирательного кодекса (№3112-1), который планируется принять до 14 июля.\r\nОб этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.\r\nДо этого Рада рассмотрела 2 300 из 4 568 поправок к проекту.\r\nПарламент приступил к рассмотрению документа 6 июня.\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский призвал депутатов Рады не пиариться и принять реформаторские законопроекты.\r\nРанее Зеленский рассказал, что должна сделать Рада в течение 2 месяцев.