Рада в среду продолжит рассмотрение проекта Избирательного кодекса

Верховная Рада на пленарном заседании в среду продолжит рассмотрение проекта Избирательного кодекса (№3112-1), который планируется принять до 14 июля.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

До этого Рада рассмотрела 2 300 из 4 568 поправок к проекту.

Парламент приступил к рассмотрению документа 6 июня.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский призвал депутатов Рады не пиариться и принять реформаторские законопроекты.

Ранее Зеленский рассказал, что должна сделать Рада в течение 2 месяцев.