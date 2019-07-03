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03 июля 2019, среда, 09:44 29
Верховная Рада и партии 2019-07-03T09:44:33+03:00
Українські Новини
Рада в среду продолжит рассмотрение проекта Избирательного кодекса

Рада в среду продолжит рассмотрение проекта Избирательного кодекса

Рада.
Рада.

Верховная Рада на пленарном заседании в среду продолжит рассмотрение проекта Избирательного кодекса (№3112-1), который планируется принять до 14 июля.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

До этого Рада рассмотрела 2 300 из 4 568 поправок к проекту.

Парламент приступил к рассмотрению документа 6 июня.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский призвал депутатов Рады не пиариться и принять реформаторские законопроекты.

Ранее Зеленский рассказал, что должна сделать Рада в течение 2 месяцев.

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