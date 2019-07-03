Рада в середу продовжить розгляд проекту Виборчого кодексу

Верховна Рада на пленарному засіданні в середу продовжить розгляд проекту Виборчого кодексу (№3112-1), який планується прийняти до 14 липня.

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

До цього Рада розглянула 2 300 з 4 568 поправок до проекту.

Парламент приступив до розгляду документа 6 червня.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський закликав депутатів Ради не піаритися і прийняти реформаторські законопроекти.

Раніше Зеленський розповів, що повинна зробити Рада протягом 2 місяців.