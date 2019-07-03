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03 липня 2019, середа, 08:15 23
Силові структури 2019-07-03T23:00:12+03:00
Українські Новини
На Донбасі бойовики зазнали втрат у відповідь на поранення воїна ЗСУ

На Донбасі бойовики зазнали втрат у відповідь на поранення воїна ЗСУ

ООС Фото: facebook.com/pressjfo.news
ООС Фото: facebook.com/pressjfo.news

Після серйозних втрат, яких зазнали ЗСУ 1 липня, за минулу добу Донбасі проросійські бойовики 13 раз обстріляли позиції ЗСУ, в тому числі і з забороненого "Мінськом" озброєння. Один український військовослужбовець отримав бойову травму, повідомляє прес-центр ООС.

"2 липня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню. З них вісім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. Противник відкривав вогонь по нашим захисникам з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів", – йдеться в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" ворог сім разів обстріляв позиції Об'єднаних сил. Зокрема, поблизу Лебединського вівся вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Два обстріли з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів були зафіксовані біля Мар'їнки. Ще два обстріли зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберного кулемета бойовики влаштували неподалік Новотроїцького. В районі Красногорівка окупанти вдарили з великокаліберних кулеметів, а на околиці Широкіно – з ручного протитанкового гранатомета.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні шість разів. П'ять разів ворог вдарив з мінометів калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета поблизу Новолуганского. Ще один обстріл з мінометів калібру 82 мм окупанти влаштували поблизу Болотного.

"Внаслідок ворожого обстрілу один український військовослужбовець отримав бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, яке не суперечить Мінським домовленостями. За даними розвідки, 2 липня один окупант знищений і двоє поранені", – розповіли в ООС.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики обстріляли автомобіль одного з підрозділів Операції об'єднаних сил (ООС) під час евакуації медиками пораненого в районі Водяного.

Пізніше Володимир Зеленський відреагував на обстріл авто при евакуації медиками пораненого в ООС.

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