Евросовет выдвинул кандидатом в президенты Еврокомиссии министра обороны Германии

Европейский совет выдвинул кандидатом в президенты Европейской комиссии министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен.

Об этом говорится в сообщении Евросовета, передают Українськi Новини.

"Европейский совет принял решение о выдвижении Урсулы фон дер Ляйен в Европейский парламент в качестве кандидата в президенты Европейской комиссии. Предложенный кандидат должен быть избран Европейским парламентом большинством его членов", - сказано в сообщении.

Также Евросовет избрал новым президентом премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля.

Как сообщали Українськi Новини, Евросовет избрал своим президентом премьер-министра Бельгии Мишеля.

Тем временем, на выборах в Европарламент в Великобритании лидировала партия сторонников Вrexit и появилась реакция Украины на обновление состава Европарламента.