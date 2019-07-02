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02 июля 2019, вторник, 21:45 19
Европа 2019-07-02T21:45:01+03:00
Українські Новини
Евросовет выдвинул кандидатом в президенты Еврокомиссии министра обороны Германии

Евросовет выдвинул кандидатом в президенты Еврокомиссии министра обороны Германии

Еврокомиссия. Фото: cdn.trend.az
Еврокомиссия. Фото: cdn.trend.az

Европейский совет выдвинул кандидатом в президенты Европейской комиссии министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен.

Об этом говорится в сообщении Евросовета, передают Українськi Новини.

"Европейский совет принял решение о выдвижении Урсулы фон дер Ляйен в Европейский парламент в качестве кандидата в президенты Европейской комиссии. Предложенный кандидат должен быть избран Европейским парламентом большинством его членов", - сказано в сообщении.

Также Евросовет избрал новым президентом премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля.

Как сообщали Українськi Новини, Евросовет избрал своим президентом премьер-министра Бельгии Мишеля.

Тем временем, на выборах в Европарламент в Великобритании лидировала партия сторонников Вrexit и появилась реакция Украины на обновление состава Европарламента.

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