Верховний суд було запроваджено в текст Конституції, щоб знищити Верховний суд України, - Ставнійчук

Колишній член Венеціанської комісії Марина Ставнійчук вважає, що назва "Верховний суд" була впроваджена в текст Конституції України для того, щоб знищити Верховний суд України.

Про це вона повідомила Українським Новинам.

"(Статус ВСУ?) Я давно говорила про цю проблему. Верховний суд було запроваджено в текст Конституції України для того, щоб знищити Верховний суд України. Але при цьому, не вистачило ні терпіння, ні бажання, ні розуміння складності ситуації на те, щоб у перехідних, прикінцевих положеннях закону виписати механізм припинення повноважень Верховного суду України та відповідно набуття статусу вищої інстанції новим Верховним Судом. Просто назвали це реорганізацією", - сказала вона.

За її словами, абсолютно очевидно, що законодавець, закладаючи таку міну, розумів ті наслідки, які сталися.

Як повідомляли Українські Новини, суддя попереднього складу Верховного суду України Галина Канигіна вважає, що діючу модель Верховного суду, де діє 200 суддів, потрібно переглядати.

Виконуючий обов'язки голови попереднього складу Верховного суду України Василь Гуменюк вважає, що Верховний суд має стати судом права, а не судом факту.

Представник Зеленського в Раді Стефанчук вважає ефективною американську модель Верховного суду, де діє тільки 9 суддів.