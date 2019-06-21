И.о главы ВСУ Гуменюк о судебной реформе команды Зеленского: Верховный суд должен стать судом права, а не судом факта

Исполняющий обязанности главы предыдущего состава Верховного суда Украины Василий Гуменюк считает, что Верховный суд должен стать судом права, а не судом факта.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Он (Верховный суд) должен стать судом права, а не судом факта. Для этого есть суд первой инстанции и суд апелляции. А в суде права, безусловно, может справиться и меньшее количество судей. Не знаю, будет ли достаточно 9 судей, как в американской модели, это зависит от законодательства", - сказал он.

По его словам, в Украине могут быть разные модели Верховного суда, но главное, чтобы была обеспечена защита прав граждан.

"У нас могут быть разные модели, в зависимости от того, сколько государство может позволить себе судей в Верховном суде. Я не берусь говорить, что это может быть 9 судей, но я знаю, что у нас было 48 судей и мы нормально и полностью обеспечивали работу. Все зависит от того, как будет сделано законодательство. Важно то, чтобы обеспечить гражданам защиту их прав, которая должна заканчиваться на апелляции. То есть первая инстанция и апелляция. Это основное. Безусловно, если это будет обеспечено, будут достаточные законодательные меры приняты, то можно говорить и о меньшем количественном составе Верховного суда", - подчеркнул Гуменюк.

Он уверен, что новая власть должна углубленно изучить судебную реформу и посмотреть на те ошибки и недостатки, которые существуют и решить вопрос уменьшения нагрузки на Верховный суд.

"...потому что самое главное - право граждан на защиту, а государство это право на данный момент не обеспечивает вообще. Часть судов вообще не работает, часть не прошла оценку, то есть нет нормального процесса и профессионального подхода для решения вопросов по защите прав им интересов граждан. Я очень обеспокоен этим", - сказал Гуменюк.

Как сообщали Українські Новини, Гуменюк считает, что в рабочую группу Президента Владимира Зеленского по наработке проекта судебной реформы должны входить исключительно профессионалы.

Юрист Владимир Пилипенко считает, что экспертную группу для оценки результатов проведенной судебной реформы должны входить профессиональные юристы, с обязательным привлечением судей.

Представитель Зеленского в Раде Стефанчук оценивает судебную реформу Порошенко на три с минусом.