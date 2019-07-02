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02 июля 2019, вторник, 19:35 10
Политика мира 2019-07-02T19:35:45+03:00
Українські Новини
Первое заседание нового состава Европарламента прошло в Страсбурге

Первое заседание нового состава Европарламента прошло в Страсбурге

В Страсбурге, Франция, открылось учредительное заседание нового созыва Европарламента, выборы которого прошли 26 мая. Об этом сообщает Deutsche Welle.

После вступительной речи действующего спикера Антонио Таяни фракции начали консультации касательно кадидатур на должность главы Европарламента. Голосование по этому вопросу назначено на среду, 3 июля.

Отмечается, что голосование не зависит от результатов саммита ЕС касательно разделения должностей в институциях блока.

Как сообщали Українські Новини, министр иностранных дел Павел Климкин считает благоприятными для Украины результаты выборов в Европейский парламент.

Также на выборах в Европарламент в Великобритании лидировала партия сторонников Вrexit.

Европарламент обновил состав: реакция Украины.

Депутаты от правопопулистских партий объединились в новую силу в Европарламенте.

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