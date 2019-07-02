Гривня на міжбанку після різкого падіння зміцнилася

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в понеділок на 4 коп. у вівторок зміцнився на 1 коп. до 26,18 UAH\/USD.\r\nПро це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.\r\nЗа їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,18-26,22 UAH\/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 26,17-26,20 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 26,17-26,19 UAH\/USD.\r\nЗ початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 5,5% з 27,72 UAH\/USD до 26,18 UAH\/USD.\r\nВ 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, гривня до долара в обмінниках дорожчає а до євро - дешевшає.\r\nТим часом, у вівторок НБУ знову знизив офіційний курс гривні.