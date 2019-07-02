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02 липня 2019, вівторок, 18:50 8
Економіка 2019-07-02T21:00:03+03:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку після різкого падіння зміцнилася

Гривня на міжбанку після різкого падіння зміцнилася

Гривня, гроші
Гривня, гроші

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в понеділок на 4 коп. у вівторок зміцнився на 1 коп. до 26,18 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,18-26,22 UAH/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 26,17-26,20 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,17-26,19 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 5,5% з 27,72 UAH/USD до 26,18 UAH/USD.

В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, гривня до долара в обмінниках дорожчає а до євро - дешевшає.

Тим часом, у вівторок НБУ знову знизив офіційний курс гривні.

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