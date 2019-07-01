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01 июля 2019, понедельник, 21:00 65
Финансы 2019-07-01T21:03:25+03:00
Українські Новини
С начала года гривна на межбанке укрепилась на 5,5%

С начала года гривна на межбанке укрепилась на 5,5%

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 2 коп. в понедельник снизился на 4 коп. до 26,19 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,17-26,21 UAH/USD, затем котировки начали расти и достигли уровня 26,20-26,22 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,17-26,19 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 5,5% с 27,72 UAH/USD до 26,19 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк в период с 24 по 27 июня купил на межбанковском валютном рынке 44 млн долларов.

Тем временем профицит текущего счета платежного баланса в мае составил 249 млн долларов или 2,2% ВВП против дефицита в 79 млн долларов или 0,8% ВВП в мае прошлого года.

Кроме того, остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в июне сократился в 2,3 раза с 29,539 млрд гривен (на 1 июня) до 12,958 млрд гривен (на 1 июля).

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