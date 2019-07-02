Клімкін попросив Гройсмана відправити його у відпустку з завтрашнього дня

Міністр закордонних справ Павло Клімкін, як і просив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, направив лист прем'єру про погодження своєї відпустки з 3 липня.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба МЗС.

"Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України "Про відпустки членів Кабінету Міністрів України, керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади, Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим" від 24.01.2007 року №13-р, Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 2 липня направив лист Прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману про погодження його відпуску з 3 липня цього року", - йдеться в коментарі.

Планується, що на час перебування міністра у відпустці керівництво міністерством буде покладено на заступника міністра з питань європейської інтеграції Олени Зеркаль.

Під час закордонного відрядження Зеркаль з 3 по 5 липня керівництво МЗС буде здійснювати заступник міністра Єгор Божок.

Як повідомляли Українські Новини, 27 червня Президент Володимир Зеленський заявив, що обурений тим, що Міністерство закордонних справ без його відома відповів на ноту Росії щодо виконання рішення Міжнародного трибуналу з морського права про звільнення 24 захоплених у полон українських моряків і кораблів.

Після цього прем'єр-міністр Володимир Гройсман виступив за догляд Клімкіна у відпустку і призначення виконуючого обов'язки міністра за поданням Зеленського.

1 липня Клімкін заявив, що вирішив піти у "політичний відпустку".

У бліц-інтерв'ю Українським Новинам він повідомив, що має намір піти у відпустку з 3 липня і виступає за призначення Зеркаль виконуючого обов'язки міністра закордонних справ.