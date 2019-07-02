В июне госбюджет выполнен по доходам более чем на 80%

В июне государственный бюджет выполнен по доходам на 82,2%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, передают Українські Новини.

Доходы госбюджета за отчетный период составили 80,102 млрд гривен при плане в 97,413 млрд гривен.

Следовательно, госбюджет в июне по доходам выполнен с дефицитом в 17,310 млрд гривен.

Доходы общего фонда госбюджета в июне составили 71,7 млрд гривен при плане 89,4 млрд гривен, спецфонда – 8,4 млрд гривен при плане в 8 млрд гривен.

Поступление ЕСВ в июне составило 24,764 млрд гривен, тогда как в прошлом году в июне этот показатель составил 21,124 млрд гривен.

В январе-июне госбюджет по доходам выполнен на 95%.

Доходы госбюджета за полгода составили 506,823 млрд гривен при плане в 533,385 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, остаток средств в госказне сократился более чем в 2 раза.

Также доходы госбюджета в апреле составили 96% от плана.

Кроме того, в январе-апреле текущего года государственный бюджет выполнен с дефицитом 0,9 млрд гривен.