подписаться на рассылку
25.9 26.25
29.1 29.8
˟
02 июля 2019, вторник, 17:18 30
Экономика 2019-07-02T17:18:21+03:00
Українські Новини
В июне госбюджет выполнен по доходам более чем на 80%

В июне госбюджет выполнен по доходам более чем на 80%

Деньги. Фото: bank.gov.ua
Деньги. Фото: bank.gov.ua

В июне государственный бюджет выполнен по доходам на 82,2%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, передают Українські Новини.

Доходы госбюджета за отчетный период составили 80,102 млрд гривен при плане в 97,413 млрд гривен.

Следовательно, госбюджет в июне по доходам выполнен с дефицитом в 17,310 млрд гривен.

Доходы общего фонда госбюджета в июне составили 71,7 млрд гривен при плане 89,4 млрд гривен, спецфонда – 8,4 млрд гривен при плане в 8 млрд гривен.

Поступление ЕСВ в июне составило 24,764 млрд гривен, тогда как в прошлом году в июне этот показатель составил 21,124 млрд гривен.

В январе-июне госбюджет по доходам выполнен на 95%.

Доходы госбюджета за полгода составили 506,823 млрд гривен при плане в 533,385 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, остаток средств в госказне сократился более чем в 2 раза.

Также доходы госбюджета в апреле составили 96% от плана.

Кроме того, в январе-апреле текущего года государственный бюджет выполнен с дефицитом 0,9 млрд гривен.

Больше новостей о: Госбюджет Госказначейство Доходы в бюджет

Архив
Новости
Парубий отменил приглашение миссии ПАСЕ для долгосрочного наблюдения за выборами 18:00
На выборах в ОТГ лидируют "Батькивщина" и "Наш край", - предварительный подсчет партии "Наш край" 17:37
Гройсман предложил руководству "Нефтегаза" вернуть 390 млн гривен премий 17:27
"Гарантированный покупатель" уверен в отмене постановления Окружного админсуда Киева по тарифам "Укрэнерго" 17:23
Конкурс на разработку 9 участков добычи газа обеспечит более 1,5 млрд долл инвестиций в отрасль - Наталия Кацер-Бучковская 17:23
больше новостей
Сильная жара охватит Украину и уйдет на юг: синоптик рассказала о погоде в начале недели 06:00 Карта
Магнитные бури в июле: самые опасные дни и как сохранить хорошее самочувствие 09:17 Инфографика
С 1 июля двум категориям украинцев повысили пенсии 08:55
В Украине увеличился прожиточный минимум 08:30
Жару разбавит прохладный атмосферный фронт: синоптик дала предварительный прогноз на неделю 06:00 Карта
больше новостей
Шарий зарегистрирован кандидатом в депутаты Рады 14:08
Могилев обещает вернуть справедливые пенсии силовикам 12:00
Дом, в котором погибли дети. Фото: ГосЧС
Четыре маленьких ребенка погибли в пожаре под Одессой, пока их пьяные матери были во дворе 12:37
Похищенный налоговиками бизнесмен смог убежать из плена, - ICTV 10:33
Жена Климкина возглавляет в Администрации Зеленского департамент внешней политики 16:23
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok