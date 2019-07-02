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02 июля 2019, вторник, 16:58 281
Происшествия 2019-07-02T16:58:52+03:00
Українські Новини
Во Львовской области из-за жары загорелся грузовик с углем

Во Львовской области из-за жары загорелся грузовик с углем

Сам грузовик не пострадал. Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev
Сам грузовик не пострадал. Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

На автодороге во Львовской области загорелась фура с 13 тоннами древесного угля. Об этом сообщили в ГосЧС Львовской области.

По словам спасателей, инцидент случился, 1 июля, во время передвижения через поселок Подберезцы Пустомытовского района Львовской области. Заявление о возгорании поступило в службу после обеда - в 15:21. На место происшествия оперативно прибыл отряд. Локализировать огонь удалось в 15:36. Полностью потушить все очаги спасатели смогли в 15:44.

Было установлено, что уголь перевозился в фуре марки MAN. Сам грузовик не пострадал. Однако грузовой прицеп сгорел почти полностью. Также огонь уничтожил 13 тонн древесного угля. Ликвидацией возгорания в селе Подберезцы занимались 15 пожарных, а также 3 специальных автомобиля.

В результате пожара пострадавших нет. На данный момент устанавливаются все подробности возгорания и определяется причина. По предварительной версии спасателей, возгорание могло произойти из-за высоких температур воздуха.

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