СНБО отказался рассматривать конфликт "Нефтегаза" и Кабмина по анбандлингу

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) заявляет, что решением вопроса об изменении модели проведения процесса по выделению функции оператора газотранспортной системы (анбандлинга) Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" должен заниматься Кабинет Министров.

Об этом говорится в ответе СНБО на запрос Українських Новин.

"Основателем и единственным акционером "Нефтегаза" является государство, а функции по управлению корпоративными правами государства в уставном капитале компании осуществляет Кабмин. Высшим органом компании является общее собрание, к компетенции которого принадлежит в том числе определение основных направлений деятельности, утверждение стратегии и миссии", - говорится в нем.

Также СНБО отмечает, что совет направил копию письма "Нефтегаза" Кабмину с предложением поручить заинтересованным государственным органам вместе с "Нефтегазом" в пределах своих полномочий принять меры для решения вопроса с выбором модели анбандлинга.

Как сообщали Українські Новини, "Газпром" заявлял, что Украина не успеет подписать газовый контракт до конца года.

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