"Рекордное лето": киевляне пережили самые жаркие сутки в истории

1 июля среднесуточная температура воздуха в Киеве впервые за 129 лет наблюдений превысила предыдущее рекордное значение и составила 26,0 градусов. До этого самая высокая среднесуточная температура этого дня была зафиксирована в 1890 году - 25,6 градусов. Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Кроме того, ночь на 2 июля оказалась самой теплой с 1881 года - за 138 лет наблюдений. Температура воздуха ночью не опустилась ниже 20,9 градусов, а это значит, что предыдущие рекорды 1938 и 2016 превышены на 0,9 градуса.

Также жара снова настигнет Украину, но ненадолго: синоптик дала прогноз на начало июля.

Ранее в столице зафиксировали новые температурные рекорды.

Европу накрыла аномальная жара: во Франции и Швейцарии температура уже выше 40 градусов.