Взрыв на детской площадке в Днепропетровской области: двое детей в тяжелом состоянии

Двое из шестерых детей, которые пострадали от взрыва гранаты в Днепропетровской области, находятся в тяжелом состоянии. Двое пострадавших были уже прооперированы. Об этом сообщает "112 Украина".

"Шестеро детей доставили в Днепр в областную больницу. Их сейчас там оперируют троих, двух уже прооперировали. В тяжелом состоянии 16-летний парень: ему оторвало один палец на руке, а также очень сложное осколочное ранение в живот. Пятилетний мальчик также в тяжелом состоянии, у него осколочные ранения", - говорится в сообщении.

По словам местных ребят, до трагедии дети играли с взрывчаткой. Они подумали, что это была сигнальная ракета.

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