Росія знову вирішила скликати Радбез ООН через українську мову в Україні

Росія вирішила раптом скликати засідання Ради Безпеки ООН через закон про українську державною мовою.\r\nПро це ввечері в понеділок, 1 липня, повідомив представник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко, пише DW.\r\n"Незабаром на нас чекає другий акт театру абсурду в Раді Безпеки ООН. Делегація РФ повторно звернулася щодо обговорення українського мовного закону в Радбезі ООН. Сьогодні під час погодження програми роботи на поточний місяць таке засідання попередньо запланували на 16 липня", - написав він на своїй сторінці у Facebook.\r\nЗа його словами, формальним приводом для скликання засідання стало набрання законом чинності. "Хоча усі розуміють, що Москву цікавить не стільки закон про мову, скільки будь-яка нагода для дестабілізації ситуації в Україні. Українська делегація в ООН неодноразово заявляла, що мовний закон є внутрішнім питанням нашої держави. Рада Безпеки до нього не має відношення", - наголосив Ніколенко.\r\nВін повідомив, що Україна разом з партнерами використає це засідання Радбезу, щоби порушити питання російсько-українського конфлікту: звільнення українських моряків і політичних в'язнів, обстріли на Донбасі, а також відповідальність Росії за катастрофу літака МН17.\r\nЦе вже друга спроба РФ скликати засідання Радбезу ООН через закон про українську мову. Вперше Москва звернулась з цього приводу до голови Ради Безпеки ООН в середині травня, але ця пропозиція була заблокована делегаціями Сполучених Штатів Америки та європейських держав.\r\nВерховна Рада України ухвалила закон про державну українську мову 25 квітня, а 15 травня його підписав експрезидент Петро Порошенко. Новий закон закріплює за українською статус єдиної державної мови, яка є обов'язковою для органів державної влади та публічних сфер на всій території держави. Спроби просувати на території України ідею багатомовності закон прирівнює до дій, спрямованих на повалення конституційного ладу. Дія закону не поширюється на приватне спілкування та мову релігійних обрядів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, керівник Офісу Президента Андрій Богдан вважає, що російській мові варто надати статус регіональної в Донецькій і Луганській областях.\r\nТим часом Петро Порошенко заяву про Богдана російською мовою на Донбасі назвав проросійським реваншем.