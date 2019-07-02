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02 липня 2019, вівторок, 14:33 23
Зовнішня політика 2019-07-02T15:30:52+03:00
Українські Новини
Росія знову вирішила скликати Радбез ООН через українську мову в Україні

Росія знову вирішила скликати Радбез ООН через українську мову в Україні

Росія вирішила раптом скликати засідання Ради Безпеки ООН через закон про українську державною мовою.

Про це ввечері в понеділок, 1 липня, повідомив представник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко, пише DW.

"Незабаром на нас чекає другий акт театру абсурду в Раді Безпеки ООН. Делегація РФ повторно звернулася щодо обговорення українського мовного закону в Радбезі ООН. Сьогодні під час погодження програми роботи на поточний місяць таке засідання попередньо запланували на 16 липня", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, формальним приводом для скликання засідання стало набрання законом чинності. "Хоча усі розуміють, що Москву цікавить не стільки закон про мову, скільки будь-яка нагода для дестабілізації ситуації в Україні. Українська делегація в ООН неодноразово заявляла, що мовний закон є внутрішнім питанням нашої держави. Рада Безпеки до нього не має відношення", - наголосив Ніколенко.

Він повідомив, що Україна разом з партнерами використає це засідання Радбезу, щоби порушити питання російсько-українського конфлікту: звільнення українських моряків і політичних в'язнів, обстріли на Донбасі, а також відповідальність Росії за катастрофу літака МН17.

Це вже друга спроба РФ скликати засідання Радбезу ООН через закон про українську мову. Вперше Москва звернулась з цього приводу до голови Ради Безпеки ООН в середині травня, але ця пропозиція була заблокована делегаціями Сполучених Штатів Америки та європейських держав.

Верховна Рада України ухвалила закон про державну українську мову 25 квітня, а 15 травня його підписав експрезидент Петро Порошенко. Новий закон закріплює за українською статус єдиної державної мови, яка є обов'язковою для органів державної влади та публічних сфер на всій території держави. Спроби просувати на території України ідею багатомовності закон прирівнює до дій, спрямованих на повалення конституційного ладу. Дія закону не поширюється на приватне спілкування та мову релігійних обрядів.

Як повідомляли Українські Новини, керівник Офісу Президента Андрій Богдан вважає, що російській мові варто надати статус регіональної в Донецькій і Луганській областях.

Тим часом Петро Порошенко заяву про Богдана російською мовою на Донбасі назвав проросійським реваншем.

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