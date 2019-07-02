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02 июля 2019, вторник, 13:23 985
Экономика 2019-07-02T13:41:51+03:00
Українські Новини
Суд приостановил действие тарифов "Укрэнерго" на передачу и диспетчеризацию электроэнергии

Суд приостановил действие тарифов "Укрэнерго" на передачу и диспетчеризацию электроэнергии

Окружной административный суд Киева приостановил действие постановлений Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) о тарифах на передачу и диспетчеризацию электрической энергии для национальной энергетической компании "Укрэнерго" по иску крупнейшего производителя ферросплавов Никопольского завода ферросплавов (Днепропетровская область).

Об этом свидетельствуют данные в едином реестре судебных решений, передают Українські Новини.

Согласно материалам, истец считает, что НКРЭКУ не имеет соответствующих полномочий касательно установки/изменений тарифов на услуги в сферах энергетики, в связи с признанием судом неконституционным создание комиссии.

В НЗФ отмечают, что колебания цен на электроэнергию критически влияют на конечную стоимость продукции и как следствие на конкурентоспособность завода.

"Безосновательное и неправомерное, с превышением полномочий увеличение НКРЭКУ обжалуемых тарифов больше чем в 6 раз может привести к таким негативным последствиям, как остановка НЗФ, который является градообразующим предприятием, со всеми вытекающими отсюда последствиями, как, например, уменьшение или даже прекращение платы отчислений в бюджеты города и Украины, заработной платы его работникам и тому подобное", - отмечается в материалах суда.

Также отмечается, что высокие тарифы для "Укрэнерго" на передачу и диспетчеризацию электроэнергии приведут к безосновательному увеличению себестоимости готовой продукции НЗФ и как следствие - к снижению спроса на готовую продукцию завода.

"Рассмотрев указанное ходатайство, суд приходит к выводу о его обоснованности, исходя из того, что существуют очевидные признаки противоправности обжалуемых постановлений от 7 июня 2019 года №954 и от 7 июня 2019 года №955, а в случае удовлетворения иска НЗФ, для восстановления прав, свобод и интересов заявителя необходимо приложить значительные усилия и расходы, а в случае остановки производства или потери рынков сбыта и потребителей продукции НЗФ, вследствие неосновательного и неправомерного увеличения тарифов, заявитель не сможет компенсировать нанесенный ущерб, поэтому ходатайство об обеспечении иска подлежит удовлетворению", - говорится в материалах.

При этом в "Укрэнерго" заявили, что данное решение суда делает невозможной работу новой модели рынка электроэнергии.

"Решение Окружного административного суда Киева приведет к коллапсу нового рынка электрической энергии. Поскольку приостановленные постановления регулятора были приняты именно для обеспечения новых алгоритмов работы рынка", - говорится в нем.

Также в "Укрэнерго" отмечают, что раньше потери электроэнергии в магистральных сетях при передаче не были учтены и они покрывались за счет государственного предприятия "Энергорынок", которое больше не осуществляет свою деятельность в новой модели рынка.

"Через "Энергорынок" оплачивались также и компенсации производителям электроэнергии, которые работают по гарантированному "зеленому тарифу" (ВЭС, СЭС и другие ВИЭ). Кроме того, через наш тариф покрывается стоимость вспомогательных услуг, оказываемых генерирующими компаниями объединённой энергетической системе (ОЭС) Украины для обеспечения необходимого уровня резервов", - подчеркнули в "Укрэнерго".

Также в "Укрэнерго" добавили, что для обеспечения работы новой модели рынка в состав тарифов на передачу и диспетчеризацию "Укрэнерго" НКРЭКУ включил обозначенные затраты, фактически переложив ответственность с "Энергорынка" на системного оператора и поэтому эти тарифы не влияют на расчёт прогнозируемой стоимости электроэнергии.

"Неприменение этих тарифов исключает оплату электроэнергии, которая теряется в магистральных сетях, компенсацию производителям, которые работают по "зеленым" тарифам, а также осуществление платы вспомогательных услуг, то есть поддержания резервов в ОЭС Украины. А значит делает невозможным функционирование новой модели рынка", - подытожили в компании.

Как сообщали Українські Новини, ранее компания "Веракс Энерджи" заявила, что из-за нестабильной работы программного обеспечения "Оператора Рынка" участники рынка несут убытки.

При этом в компании D.Trading заявили, что цены на электроэнергию в новом рынке остаются стабильными.

1 июля в Украине был запущен новый рынок электроэнергии.

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