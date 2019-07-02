Суд призупинив дію тарифів "Укренерго" на передачу і диспетчеризацію електроенергії

Окружний адміністративний суд Києва призупинив дію постанов Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) про тарифи на передачу і диспетчеризацію електричної енергії для національної енергетичної компанії "Укренерго" за позовом найбільшого виробника феросплавів Нікопольського заводу феросплавів (Дніпропетровська область).

Про це свідчать дані в єдиному реєстрі судових рішень, передають Українські Новини.

Згідно з матеріалами, позивач вважає, що НКРЕКП не має відповідних повноважень щодо встановлення/змін тарифів на послуги в сферах енергетики, в зв'язку з визнанням судом неконституційним створення коміссіі.

В НЗФ зазначають, що коливання цін на електроенергію критично впливають на кінцеву вартість продукції і як наслідок на конкурентоспроможність заводу.

"Безпідставне і неправомірне, з перевищенням повноважень збільшення НКРЕКП оскаржуваних тарифів більше ніж в 6 разів може призвести до таких негативних наслідків, як зупинка НЗФ, який є містоутворюючим підприємством, з усіма наслідками, що випливають звідси як, наприклад, зменшення або навіть припинення плати відрахувань в бюджети міста і України, заробітної плати його працівникам тощо", - наголошується в матеріалах суда.

Також відзначається, що високі тарифи для "Укренерго" на передачу і диспетчеризацію електроенергії приведуть до безпідставного збільшення собівартості готової продукції НЗФ і як наслідок - до зниження попиту на готову продукцію заводу.

"Розглянувши зазначене клопотання, суд приходить до висновку про його обгрунтованість, виходячи з того, що існують очевидні ознаки протиправності оскаржуваних постанов від 7 червня 2019 року № 954 і від 7 червня 2019 року №955, а в разі задоволення позову НЗФ, для відновлення прав, свобод та інтересів заявника необхідно докласти значних зусиль та витрат, а в разі зупинки виробництва або втрат і ринків збуту і споживачів продукції НЗФ, внаслідок безпідставного і неправомірного збільшення тарифів, заявник не зможе компенсувати завдані збитки, тому клопотання про забезпечення позову підлягає задоволенню", - йдеться в матеріалах.

При цьому в "Укренерго" заявили, що дане рішення суду унеможливлює роботу нової моделі ринку електроенергії.

"Рішення Окружного адміністративного суду Києва призведе до колапсу нового ринку електричної енергії. Оскільки призупинені постанови регулятора були прийняті саме для забезпечення нових алгоритмів роботи ринку", - йдеться у ньому.

Также в "Укренерго" відзначають, що раніше втрати електроенергії в магістральних мережах при передачі не були враховані і вони покривалися за рахунок державного підприємства "Енергоринок", котре більше не здійснює свою діяльність в новій моделі ринку.

"Через "Енергоринок" оплачувалися також і компенсації виробникам електроенергії, які працюють по гарантованому "зеленим тарифом" (ВЕС, СЕС та інші ВДЕ). Крім того, через наш тариф покривається вартість допоміжних послуг, що надаються генеруючими компаніями об'єднаної енергетичної системи (ОЕС) України для забезпечення необхідного рівня резервів", - підкреслили в "Укренерго".

Також в "Укренерго" додали, що для забезпечення роботи нової моделі ринку до складу тарифів на передачу і диспетчеризацію "Укренерго" НКРЕКУ включив позначені витрати, фактично переклавши відповідальність з "Енергоринку" на системного оператора і тому ці тарифи не впливають на розрахунок прогнозованої вартості електроенергії.

"Незастосування цих тарифів виключає оплату електроенергії, яка втрачається в магістральних мережах, компенсацію виробникам, які працюють за "зеленим" тарифами, а також здійснення плати допоміжних послуг, тобто підтримки резервів в ОЕС України. а значить робить неможливим функціонування нової моделі ринку ", - підсумували в компанії.

Як повідомляли Українські Новини, раніше компанія "Веракс Енерджі" заявила, що через нестабільну роботу программного забеспечення "Оператора Ринку" учасники ринку несуть збитки.

При цьому у компанії D.Trading заявили, що ціни на електроенергію у новому ринку залишаються стабільними.

1 липня в Україні був запущений новий ринок електроенергії.