Цены на электроэнергию в новом рынке остаются стабильными, – D.Trading

Директор по управлению портфелем энергоресурсов D.Trading Дмитрий Маляр заявил, что исходя из прогноза погодных условий и баланса спроса и предложения на рынке электроэнергии, во второй половине недели цены в объединенной энергосистеме Украины будут стабильными с незначительной корректировкой к показателям 159-161 коп/кВтч.

Об этом он сообщил на странице компании в социальной сети Facebook, комментируя 2-й день работы нового рынка электроэнергии.

"Сегодня на платформе Оператора рынка состоялось второе торги на рынке на сутки вперед, а именно на 2 июля. По сравнению с 1 июля объем торгов в ОЭС Украины увеличился до 158,1 млн кВтч (+4,7%). Такое увеличение спроса обусловлено погодными условиями, а именно прогнозируемым повышением температуры в последующие несколько дней. Как следствие, в дневной зоне цена незначительно увеличилась и произошла коррекция ценового индикатора рынка ОЭС Украины в 163,1 коп/кВтч (+2,3%). На цену также повлияло и желание игроков рынка закрыть свои торговые позиции именно на рынке в сутки вперед", - написал Маляр.

По словам Дмитрия Маляра, объем торгов на острове БуТЕС на 2 июля также увеличился на 12% до 10,6 млн кВтч, цена на этом сегменте рынка снизилась до 170,6 коп/кВтч (-4,1%). "Еще одним важным событием этого дня стало то, что в Орловский остров начат импорт электроэнергии из Словакии и Венгрии. Это стало возможным только благодаря старту нового формата рынке. Я лично искренне поздравляю наших коллег "по цеху" "ЭРУ Трейдинг" с этим событием и считаю, что это значительно повысит уровень конкуренции на рынке. Наша компания также имеет планы начать импорт электроэнергии уже в июле с последующим активным развитием этого направления нашей деятельности в последующие месяцы", - отметил он.

Как сообщалось, 1 июля во исполнение принятого в апреле 2017 года закона "О рынке электроэнергии" в Украине запущен новый оптовый рынок электроэнергии, предусматривающий переход от работы по модели единого покупателя к конкурентному рынку по европейским правилам.