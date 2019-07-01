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01 июля 2019, понедельник, 10:16 358
Экономика 2019-07-01T10:24:04+03:00
Українські Новини
В Украине запущен и работает без сбоев новый энергорынок, - оператор рынка

В Украине запущен и работает без сбоев новый энергорынок, - оператор рынка

1 июля стартовала новая модель рынка электроэнергии в соответствии с нормами закона "О рынке электрической энергии", принятого в 2017 году. Результаты первых торгов свидетельствуют об успешном старте энергореформы. Такое мнение высказал директор ГП "Оператор рынка" Владимир Евдокимов.

По его словам, в течение последних двух суток перед запуском новой модели оптового рынка э/э персонал "Оператора рынка", отвечающего за функционирование РСВ и внутрисуточного рынка (ВСР), работал круглосуточно, чтобы обеспечить своевременное начало операций, которые предполагает новая модель рынка э/э.

"Из-за некорректно поданных заявок участников рынка, которые выставили завышенные цены, система не верифицировали эти данные. Поэтому по состоянию на 1:00-2:00 часа ночи Оператор рынка вынужден был приостановить торги. Но к 2:00 мы совместно со словацкими специалистами нашли решение и решили данный вопрос. С 3:00 ночи бесперебойно работает и "внутрисуточный рынок", - разъяснил Евдокимов.

Как сообщалось, с намеченным на 1 июля 2019 года запуском новой модели рынка рынка ГП "Оператор рынка" провел первые конкурентные торги на РСВ: на платформе было продано 150,9 млн кВт*ч по средней цене 1,594 грн за кВт-ч.

С запуском рынка также вводятся двусторонние договора между производителями и поставщиками/крупными потребителями, биржи – РСВ и внутрисуточный рынок (ВСР), а также балансирующий рынок, на котором будет рассчитываться стоимость небалансов (разницы между прогнозным и фактическим потреблением). РСВ – это основной биржевой сегмент нового рынка электроэнергии, на котором происходит продажа электроэнергии для потребителей на ежедневной основе.

Своевременный запуск рынка является условием предоставления Украине макрофинансовой помощи ЕС в размере EUR500 млн.

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