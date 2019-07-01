подписаться на рассылку
25.9 26.25
29.1 29.85
˟
  • Главная
  • Новости
  • Экономика
  • Из-за нестабильной работы программного обеспечения "Оператора Рынка" участники рынка несут убытки, - "Веракс Энерджи"
01 июля 2019, понедельник, 18:22 27 Документ
Экономика 2019-07-01T18:46:26+03:00
Українські Новини
Из-за нестабильной работы программного обеспечения "Оператора Рынка" участники рынка несут убытки, - "Веракс Э

Из-за нестабильной работы программного обеспечения "Оператора Рынка" участники рынка несут убытки, - "Веракс Энерджи"

Компания ООО "Веракс Энерджи" заявляет об убытках, которые были причинены нестабильной работой программного обеспечения государственного предприятия "Оператор рынка" на оптовом рынке электроэнергии.

Об этом говорится в письме компании, копией которого располагают Українські Новини.

"С первой секунды проведения торгов на внутрисуточном рынке (ВСР) программное обеспечение (ПО) "Оператора рынка" XMTrade начало выдавать сообщения об ошибках и не обеспечивало необходимые функциональные опции. В дальнейшем "Оператор рынка" вообще вышел из строя при попытке получить к нему доступ и выдавал сообщения о плановых технических работах", - говорится в письме.

В компании отмечают, что как следствие торги на ВСР на часы 01 и 02 на сутки 1 июля были отменены и ни один из участников рынка не смог купить или продать электроэнергию на ВСР в указанные часы.

Кроме того, в "Веракс Энерджи" подчеркнули, что потом торги были возобновлены, но часть участников рынка не смогли реализовать свое право совершить продажу электроэнергии.

"В связи с тем, что проблему с ПО не было решено в полном объеме, участники рынка, которые приобрели электроэнергию на рынке "на сутки вперед" (РСВ), но не имеют своих производственных мощностей, не могут загрузить свои заявки на продажу на ВСР в ПО "Оператор рынка", что технически ограничивает право таких участников на продажу электроэнергии на ВСР", - подчеркнули в письме.

"Веракс Энеррджи" отмечает, что фактически участники рынка при покупке электроэнергии на РСВ имеют законное право продать ее на ВСР в границах приобретенного объема, но реализовать это право не могут в связи с проблемами в работе ПО.

В письме подчеркнули, что по состоянию на 15:25 1 июля 2019 года проблема не решена.

Как сообщали Українські Новини, внештатный советник министра энергетики и угольной промышленности Сергей Чех заявил, что запуск энергорынка крайне важен для украинской экономики.

1 июля в Украине был запущен новый рынок электроэнергии.

Больше новостей о: Электроэнергия Убытки Новый рынок электроэнергии

Архив
Новости
Долг украинцев за коммуналку уменьшился почти на 10% 18:44
В Киеве пройдет "Неделя швейцарского кино": что покажут 18:34
Из-за нестабильной работы программного обеспечения "Оператора Рынка" участники рынка несут убытки, - "Веракс Энерджи" 18:22 Документ
ГБР подтвердило обыски на "Прямом", о которых заявил Портнов 18:20 Дополнено
Более 70% украинцев за прямой диалог Зеленского с РФ ради мира на Донбассе, - опрос 18:18
больше новостей
Сильная жара охватит Украину и уйдет на юг: синоптик рассказала о погоде в начале недели 06:00 Карта
ДТП на трассе
Daewoo выехал на встречку под Запорожьем: мужчина и женщина погибли, 2-летняя девочка в больнице 21:48
Жара настигнет Украину, но ненадолго: синоптик дала прогноз на начало июля 06:00 Карта
С 1 июля двум категориям украинцев повысили пенсии 08:55
В Украине увеличился прожиточный минимум 08:30
больше новостей
Дом, в котором погибли дети. Фото: ГосЧС
Четыре маленьких ребенка погибли в пожаре под Одессой, пока их пьяные матери были во дворе 12:37
Могилев обещает вернуть справедливые пенсии силовикам 12:00
Сильная жара охватит Украину и уйдет на юг: синоптик рассказала о погоде в начале недели 06:00 Карта
Жена Климкина возглавляет в Администрации Зеленского департамент внешней политики 16:23
Попкорн. Фото: pixabay
Лучшие сериалы июня по версии BBC Сulture 09:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok