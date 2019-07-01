Из-за нестабильной работы программного обеспечения "Оператора Рынка" участники рынка несут убытки, - "Веракс Энерджи"

Компания ООО "Веракс Энерджи" заявляет об убытках, которые были причинены нестабильной работой программного обеспечения государственного предприятия "Оператор рынка" на оптовом рынке электроэнергии.\r\nОб этом говорится в письме компании, копией которого располагают Українські Новини.\r\n"С первой секунды проведения торгов на внутрисуточном рынке (ВСР) программное обеспечение (ПО) "Оператора рынка" XMTrade начало выдавать сообщения об ошибках и не обеспечивало необходимые функциональные опции. В дальнейшем "Оператор рынка" вообще вышел из строя при попытке получить к нему доступ и выдавал сообщения о плановых технических работах", - говорится в письме.\r\nВ компании отмечают, что как следствие торги на ВСР на часы 01 и 02 на сутки 1 июля были отменены и ни один из участников рынка не смог купить или продать электроэнергию на ВСР в указанные часы.\r\nКроме того, в "Веракс Энерджи" подчеркнули, что потом торги были возобновлены, но часть участников рынка не смогли реализовать свое право совершить продажу электроэнергии.\r\n"В связи с тем, что проблему с ПО не было решено в полном объеме, участники рынка, которые приобрели электроэнергию на рынке "на сутки вперед" (РСВ), но не имеют своих производственных мощностей, не могут загрузить свои заявки на продажу на ВСР в ПО "Оператор рынка", что технически ограничивает право таких участников на продажу электроэнергии на ВСР", - подчеркнули в письме.\r\n"Веракс Энеррджи" отмечает, что фактически участники рынка при покупке электроэнергии на РСВ имеют законное право продать ее на ВСР в границах приобретенного объема, но реализовать это право не могут в связи с проблемами в работе ПО.\r\nВ письме подчеркнули, что по состоянию на 15:25 1 июля 2019 года проблема не решена.\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, внештатный советник министра энергетики и угольной промышленности Сергей Чех заявил, что запуск энергорынка крайне важен для украинской экономики.\r\n1 июля в Украине был запущен новый рынок электроэнергии.