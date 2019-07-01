Из-за нестабильной работы программного обеспечения "Оператора Рынка" участники рынка несут убытки, - "Веракс Энерджи"

Компания ООО "Веракс Энерджи" заявляет об убытках, которые были причинены нестабильной работой программного обеспечения государственного предприятия "Оператор рынка" на оптовом рынке электроэнергии.

Об этом говорится в письме компании, копией которого располагают Українські Новини.

"С первой секунды проведения торгов на внутрисуточном рынке (ВСР) программное обеспечение (ПО) "Оператора рынка" XMTrade начало выдавать сообщения об ошибках и не обеспечивало необходимые функциональные опции. В дальнейшем "Оператор рынка" вообще вышел из строя при попытке получить к нему доступ и выдавал сообщения о плановых технических работах", - говорится в письме.

В компании отмечают, что как следствие торги на ВСР на часы 01 и 02 на сутки 1 июля были отменены и ни один из участников рынка не смог купить или продать электроэнергию на ВСР в указанные часы.

Кроме того, в "Веракс Энерджи" подчеркнули, что потом торги были возобновлены, но часть участников рынка не смогли реализовать свое право совершить продажу электроэнергии.

"В связи с тем, что проблему с ПО не было решено в полном объеме, участники рынка, которые приобрели электроэнергию на рынке "на сутки вперед" (РСВ), но не имеют своих производственных мощностей, не могут загрузить свои заявки на продажу на ВСР в ПО "Оператор рынка", что технически ограничивает право таких участников на продажу электроэнергии на ВСР", - подчеркнули в письме.

"Веракс Энеррджи" отмечает, что фактически участники рынка при покупке электроэнергии на РСВ имеют законное право продать ее на ВСР в границах приобретенного объема, но реализовать это право не могут в связи с проблемами в работе ПО.

В письме подчеркнули, что по состоянию на 15:25 1 июля 2019 года проблема не решена.

Как сообщали Українські Новини, внештатный советник министра энергетики и угольной промышленности Сергей Чех заявил, что запуск энергорынка крайне важен для украинской экономики.

1 июля в Украине был запущен новый рынок электроэнергии.