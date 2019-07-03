Спека починає залишати Україну

В Україні спека почала відступати, сьогодні, 3 червня, очікується сонячна і комфортна температура. Стовпчики термометрів завтра показуватимуть +23+28 градусів, на Заході +21+26 градусів.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

"Спека ще затримається на Півдні, а також на Луганщині та Донеччині, +28+33 градуси. Проте вже 4-го липня і там посвіжіє. Антициклон з центром аж за Ірландією та з симпатичним ім`ям Winnie забезпечить нам суху погоду практично повсюди, хіба в Карпатах подекуди ймовірні місцеві дощі", - йдеться в повідомленні.

Водночас у Києві в середу буде сухо, сонячно, вночі +16+19 градусів, вдень +24+26 градусів.

Під кінець робочого тижня, 4-5 липня, в Україні посвіжіє ще на кілька градусів.

"Кому сильної спеки хочеться - в Іспанії, Італії, Греції, Туреччині буде і +30, і +40 градусів. Так що вибрати можна", - зазначила Діденко.

Нагадаємо, раніше Українські Новини писали про найнебезпечніші дати в 2019 році, а також про магнітні бурі в липні.