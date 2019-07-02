Похолодание до +11 и дожди ждут украинцев посреди рабочей недели

3 июля в Украине ожидается похолодание. В Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с, температура ночью +15...+17 градусов, днем +24...+26 градусов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура ночью +11...+17 градусов, днем +22...+27 градусов.\r\nВ Карпатах местами кратковременный дождь, температура ночью +7...+12 градусов, днем +13...+18 градусов.\r\nВ Моршине без осадков, температура ночью +12...+14 градусов, днем +22...+24 градуса.\r\nВ Трускавце без осадков, температура ночью +12...+14 градусов, днем +22...+24 градуса.\r\nВ Сваляве без осадков, температура ночью +13...+15 градусов, днем +23...+25 градусов.\r\nНа севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура ночью +12...+17 градусов, днем +21...+27 градусов.\r\nВ центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура ночью +13...+20 градусов, днем +24...+31 градус.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с, местами шквалы 15-20 м\/с. Температура ночью +15...+21 градус, днем +26...+31 градус.\r\nНа юге Украины переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м\/с, местами шквалы 15-20 м\/с. Температура ночью +16...+21 градус, днем +27...+32 градуса.\r\nВ Крыму переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура ночью +16...+21 градус, днем +27...+32 градуса.\r\nВ Ялте ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +18..+20 градусов, днем +28...+30 градусов.\r\n2 июля на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +20...+25 градусов, в Днепре в пределах Киева +23 градуса.\r\nКарта: Укргидрометцентр\r\nКак сообщали Українські Новини, жару разбавит прохладный атмосферный фронт: синоптик дала предварительный прогноз на неделю.\r\nТакже спасатели предупредили о сложной погоде во вторник.