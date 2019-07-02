Похолодание до +11 и дожди ждут украинцев посреди рабочей недели

3 июля в Украине ожидается похолодание. В Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура ночью +15...+17 градусов, днем +24...+26 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +11...+17 градусов, днем +22...+27 градусов.

В Карпатах местами кратковременный дождь, температура ночью +7...+12 градусов, днем +13...+18 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +12...+14 градусов, днем +22...+24 градуса.

В Трускавце без осадков, температура ночью +12...+14 градусов, днем +22...+24 градуса.

В Сваляве без осадков, температура ночью +13...+15 градусов, днем +23...+25 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +12...+17 градусов, днем +21...+27 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +13...+20 градусов, днем +24...+31 градус.

На востоке Украины переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +15...+21 градус, днем +26...+31 градус.

На юге Украины переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +16...+21 градус, днем +27...+32 градуса.

В Крыму переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +16...+21 градус, днем +27...+32 градуса.

В Ялте ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +18..+20 градусов, днем +28...+30 градусов.

2 июля на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +20...+25 градусов, в Днепре в пределах Киева +23 градуса.

Карта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, жару разбавит прохладный атмосферный фронт: синоптик дала предварительный прогноз на неделю.

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