З'явилися фото з місця обстрілу бойовиками медавтомобиля в зоні ООС

Бойовики атакували медичний "Хамер" 36-ї бригади ЗСУ під час евакуації пораненого бійця. Внаслідок пострілу з "ПТРК" (за попередніми даними) від автомобіля залишився один каркас.\r\nПро це повідомляє джерело InfoResist в зоні ООС.\r\nМедики бригади виїхали для евакуації пораненого бійця, якого підстрелив снайпер.\r\nЗа кермом автомобіля перебував старший матрос Сергій Майборода. Він загинув на місці.\r\nСержант Ірина Шевченко зазанала вибухову травму та опіки. Її госпіталізували у вкрай тяжкому стані. Медики дві години боролися за її життя, але вона не вижила.\r\nОбстріл бойовиками медичного авто в зоні ООС. Фото: InfoResist \r\nОбстріл бойовиками медичного авто в зоні ООС. Фото: InfoResist \r\nОбстріл бойовиками медичного авто в зоні ООС. Фото: InfoResist \r\nОбстріл бойовиками медичного авто в зоні ООС. Фото: InfoResist \r\nОбстріл бойовиками медичного авто в зоні ООС. Фото: InfoResist \r\nЯк повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський відреагував на обстріл авто під час евакуації медиками пораненого в ООС.\r\nКрім того, два волонтера-медика зазнали кульові поранення через обстріли бойовиків в Донецькій області.