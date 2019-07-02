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02 липня 2019, вівторок, 12:42 10
Політика 2019-07-02T13:30:02+03:00
Українські Новини
З'явилися фото з місця обстрілу бойовиками медавтомобиля в зоні ООС

З'явилися фото з місця обстрілу бойовиками медавтомобиля в зоні ООС

Обстріл бойовиками медичного авто в зоні ООС. Фото: InfoResist
Обстріл бойовиками медичного авто в зоні ООС. Фото: InfoResist

Бойовики атакували медичний "Хамер" 36-ї бригади ЗСУ під час евакуації пораненого бійця. Внаслідок пострілу з "ПТРК" (за попередніми даними) від автомобіля залишився один каркас.

Про це повідомляє джерело InfoResist в зоні ООС.

Медики бригади виїхали для евакуації пораненого бійця, якого підстрелив снайпер.

За кермом автомобіля перебував старший матрос Сергій Майборода. Він загинув на місці.

Сержант Ірина Шевченко зазанала вибухову травму та опіки. Її госпіталізували у вкрай тяжкому стані. Медики дві години боролися за її життя, але вона не вижила.

Обстріл бойовиками медичного авто в зоні ООС. Фото: InfoResist Обстріл бойовиками медичного авто в зоні ООС. Фото: InfoResist

Обстріл бойовиками медичного авто в зоні ООС. Фото: InfoResist Обстріл бойовиками медичного авто в зоні ООС. Фото: InfoResist

Обстріл бойовиками медичного авто в зоні ООС. Фото: InfoResist Обстріл бойовиками медичного авто в зоні ООС. Фото: InfoResist

Обстріл бойовиками медичного авто в зоні ООС. Фото: InfoResist Обстріл бойовиками медичного авто в зоні ООС. Фото: InfoResist

Обстріл бойовиками медичного авто в зоні ООС. Фото: InfoResist Обстріл бойовиками медичного авто в зоні ООС. Фото: InfoResist

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський відреагував на обстріл авто під час евакуації медиками пораненого в ООС.

Крім того, два волонтера-медика зазнали кульові поранення через обстріли бойовиків в Донецькій області.

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