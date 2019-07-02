Чехия расследует участие своих граждан в боях на Донбассе на стороне России

Чехия расследует участие 20 своих граждан в боевых действиях на Донбассе на стороне России.

Об этом в интервью изданию "Голос Украины" сказал посол Украины в Чехии Евгений Перебыйнис, передают Українськi Новини.

"Эта тема очень щепетильная, и чешские правоохранители не любят много рассказывать, каким образом это происходит. Сейчас идет расследование в отношении почти 20 чешских граждан, которые могли принимать участие в военных действиях на стороне России на Донбассе", - сообщил он.

На данный момент осужден только 1 чех - участник боевых действий на востоке Украины.

В то же время, по словам Перебыйноса, осужденный приговорен к условному сроку.

Кроме того, посол отметил, что в Чехии очень большое количество агентов российских спецслужб.

"Российское посольство в Праге имеет чуть ли не самое большое количество сотрудников в сравнении с другими дипучреждениями. Говорят, что больше половины этих сотрудников - представители спецслужб", - сказал Перебыйнис.

По его мнению, Президент Чехии Милош Земан - пророссийский политик, но чешское правительство имеет однозначную проукраинскую позицию.

Как сообщали Українськi Новини, Нацполиция начала расследование по подозрению гражданина Республики Италия Массимилиано Каваллери (Massimiliano Cavalleri) в участии в группировках боевиков самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик".

Тем временем бразильца-боевика "ДНР" Рафаэля Маркуса Лусварге приговорили к 13 годам тюрьмы.