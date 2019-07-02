Шторм до 30 м/с, дощі і град: рятувальники попередили про складну погоду у вівторок

У той час, як у вівторок в Україну прийдуть грози зі шквалами, Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погоди 2 липня.

Про це йдеться в повідомленні прес–служби відомства, передають Українські Новини.

За прогнозами Гідрометеорологічного центру, 2 липня вночі в західних, центральних і північних областях, вдень по всій країні, крім півдня, будуть грози, місцями шквали 25-30 м/с, в західних областях місцями будуть спостерігатися значні дощі і град.

Карта: Укргідрометцентр

Раніше Українські Новини писали про те як діяти в різних умовах, якщо гроза застала зненацька. Також спеку розбавить прохолодний атмосферний фронт: синоптик дала попередній прогноз на тиждень.

Тим часом сильна спека охопить Україну і піде на південь: синоптик розповіла про погоду на початку тижня.