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02 липня 2019, вівторок, 09:14 19 Карта
Силові структури 2019-07-02T11:30:03+03:00
Українські Новини
Шторм до 30 м/с, дощі і град: рятувальники попередили про складну погоду у вівторок

Шторм до 30 м/с, дощі і град: рятувальники попередили про складну погоду у вівторок

Гроза над Києвом.
Гроза над Києвом.

У той час, як у вівторок в Україну прийдуть грози зі шквалами, Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погоди 2 липня.

Про це йдеться в повідомленні прес–служби відомства, передають Українські Новини.

За прогнозами Гідрометеорологічного центру, 2 липня вночі в західних, центральних і північних областях, вдень по всій країні, крім півдня, будуть грози, місцями шквали 25-30 м/с, в західних областях місцями будуть спостерігатися значні дощі і град.

Карта: УкргідрометцентрКарта: Укргідрометцентр

Раніше Українські Новини писали про те як діяти в різних умовах, якщо гроза застала зненацька. Також спеку розбавить прохолодний атмосферний фронт: синоптик дала попередній прогноз на тиждень.

Тим часом сильна спека охопить Україну і піде на південь: синоптик розповіла про погоду на початку тижня.

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