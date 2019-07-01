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01 июля 2019, понедельник, 22:41 41
Кабмин 2019-07-01T22:41:01+03:00
Українські Новини
Климкин назвал конфликт с Зеленским "историей не столько содержательной, как эмоциональной"

Климкин назвал конфликт с Зеленским "историей не столько содержательной, как эмоциональной"

Министр иностранных дел Павел Климкин назвал конфликт с Президентом Владимиром Зеленским "историей не столько содержательной, как эмоциональной". Об этом Климкин заявил в блиц-интервью Українським Новинам

"Это история не столько содержательная, как эмоциональная. А почему так случилось, это вопрос не к нам", - сказал министр иностранных дел.

Министр уверяет, что не общался с Зеленским по поводу ноты МИДа российской стороне в деле об освобождении украинских моряков.

"Он не пытался скоммуницировать со мной. Я готов с ним поговорить в любой момент..." - подчеркнул Климкин.

Он утверждает, что хотел ознакомить Президента с нотной перепиской МИДа.

"Мы хотели и ноту РФ, и ноту ответную потом отослать (Зеленскому). Мы работали с нашими юристами, но потом прозвучало это заявление. Я не знаю, кто его инициировал", - сказал министр.

При этом он подчеркнул, что нотная дипломатическая переписка - это компетенция МИДа, и в ноте касательно моряков украинская сторона не сообщала новой информации, а только указывала свою неизменную позицию, ранее озвученную в международных судах.

"Не было ни одного нового слова в этой позиции", - сказал Климкин.

Он также отметил, что временный поверенный Украины в РФ после нотной переписки уже общался с российской властью относительно инструментов освобождения моряков.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Украины Владимир Зеленский направил премьер-министру Владимиру Гройсману письмо о рассмотрении вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел Павла Климкина из-за того, что МИД Украины не проинформировал его о ноте протеста МИДу России, сообщает сайт Президента.

Тем временем, СМИ писали, что Климкин испортил план Зеленского по возвращению моряков.

Кроме того, с 3 июля Климкин намерен уйти в отпуск.

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