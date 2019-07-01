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01 июля 2019, понедельник, 22:12 148
Выборы 2019-07-01T22:13:14+03:00
Українські Новини
Гройсман объяснил, почему не хочет видеть в Раде БПП

Гройсман объяснил, почему не хочет видеть в Раде БПП

Гройсман Владимир Фото: скрин
Гройсман Владимир Фото: скрин

Премьер-министр Владимир Гройсман объяснил, почему назвал "Блок Петра Порошенко" старой партией несмотря на прежние хорошие отношения.

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV, передают Українськi Новини.

"Если бы я считал и верил в то, что в БПП могут быть новые подходы для необходимых изменений, я бы не думая ни одной минуты присоединился к этой политической силе... Я считаю, в этой политической силе ничего не изменится в следующие 5 лет. Они как работали до этого, так и будут работать после этого. Меня это не устраивает, поэтому я принял решение о самостоятельном командном походе на выборы", - сказал он.

Так он ответил на вопрос журналиста, почему назвал "Блок Петра Порошенко "Солидарность" (сейчас - "Европейская солидарность") старой партией, которая должна уйти в прошлое, хотя еще недавно принимал участие в предвыборных мероприятиях ее лидера Петра Порошенко.

Гройсман подчеркнул, что никогда не  был членом этой политической силы.

При этом, по его словам, несколько лет назад премьеру предлагали возглавить партию БПП.

Как сообщали Українськi Новини, Гройсман, министр образования и науки Лилия Гриневич, исполняющая обязанности министра информационной политики Эмине Джапарова, министр Кабинета Министров Александр Саенко и министр культуры Евгений Нищук возглавили список "Украинской стратегии" Гройсмана на внеочередных выборах Верховной Рады.

Украинцы хотят видеть премьером Бойко, Тимошенко или Гройсмана.

 

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