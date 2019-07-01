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01 липня 2019, понеділок, 22:12 13
Вибори 2019-07-01T22:45:01+03:00
Українські Новини
Гройсман пояснив, чому не хоче бачити в Раді БПП

Гройсман пояснив, чому не хоче бачити в Раді БПП

Гройсман Володимир Фото: скрін
Гройсман Володимир Фото: скрін

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пояснив, чому назвав "Блок Петра Порошенка" старою партією незважаючи на колишні хороші відносини.

Про це він сказав в ефірі телеканалу ICTV, передають Українські Новини.

"Якщо б я вважав і вірив у те, що в БПП можуть бути нові підходи для необхідних змін, я б не думаючи ні однієї хвилини приєднався до цієї політичної сили... Я вважаю, в цій політичній силі нічого не зміниться в наступні 5 років. Вони як працювали до цього, так і будуть працювати після цього. Мене це не влаштовує, тому я прийняв рішення про самостійне командному похід на вибори", - сказав він.

Так він відповів на питання журналіста, чому назвав "Блок Петра Порошенка "Солідарність" (зараз - "Європейська солідарність") старої партією, яка повинна піти в минуле, хоча ще недавно брав участь у передвиборчих заходах її лідера Петра Порошенка.

Гройсман підкреслив, що ніколи не був членом цієї політичної сили.

При цьому, за його словами, кілька років тому прем'єру пропонували очолити партію БПП.

Як повідомляли Українські Новини, Гройсман, міністр освіти і науки Лілія Гриневич, виконуюча обов'язки міністра інформаційної політики Еміне Джапарова, міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко та міністр культури Євген Нищук очолили список "Української стратегії" Гройсмана на позачергових виборах Верховної Ради.

Українці хочуть бачити прем'єром Бойко, Тимошенко або Гройсмана.

 

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