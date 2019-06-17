Гройсман не хочет видеть в Раде "старые партии, такие как БПП, "Батьківщина""

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что старые партии, такие как БПП, "Батьківщина", должны отойти в прошлое.

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV 16 июня, передают Українськi Новини.

"Старые партии, такие как БПП, "Батьківщина", должны отойти в прошлое. У них была возможность принимать важные для страны решения, но они этого не сделали. У украинцев сейчас есть большая надежда. Моя команда готова на практике реализовать все ожидания людей", - сказал Гройсман.

По его мнению, критерий "только новые лица в парламенте" не должен быть определяющим.

Он считает свою команду одновременно молодой и профессиональной.

"Было бы хорошо, чтобы в парламент вошли новые партии. Есть "Слуга народа", "Голос", есть партия "Украинская стратегия Гройсмана", которая объединяет профессионалов. Если там есть мечта, а там голос, то моя команда сделает все, чтобы реализовать на практике те наработки, которые есть", - добавил премьер.

Как сообщали Українськi Новини, Гройсман выступил против введения 2-палатного парламента.

Гройсман, министр образования и науки Лилия Гриневич, исполняющая обязанности министра информационной политики Эмине Джапарова, министр Кабинета Министров Александр Саенко и министр культуры Евгений Нищук возглавили список "Украинской стратегии" Гройсмана на внеочередных выборах Верховной Рады.