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17 июня 2019, понедельник, 15:13 16
Выборы 2019-06-17T15:16:17+03:00
Українські Новини
Гройсман не хочет видеть в Раде "старые партии, такие как БПП, "Батьківщина""

Гройсман не хочет видеть в Раде "старые партии, такие как БПП, "Батьківщина""

Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua
Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что старые партии, такие как БПП, "Батьківщина", должны отойти в прошлое.

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV 16 июня, передают Українськi Новини.

"Старые партии, такие как БПП, "Батьківщина", должны отойти в прошлое. У них была возможность принимать важные для страны решения, но они этого не сделали. У украинцев сейчас есть большая надежда. Моя команда готова на практике реализовать все ожидания людей", - сказал Гройсман.

По его мнению, критерий "только новые лица в парламенте" не должен быть определяющим.

Он считает свою команду одновременно молодой и профессиональной.

"Было бы хорошо, чтобы в парламент вошли новые партии. Есть "Слуга народа", "Голос", есть партия "Украинская стратегия Гройсмана", которая объединяет профессионалов. Если там есть мечта, а там голос, то моя команда сделает все, чтобы реализовать на практике те наработки, которые есть", - добавил премьер.

Как сообщали Українськi Новини, Гройсман выступил против введения 2-палатного парламента.

Гройсман, министр образования и науки Лилия Гриневич, исполняющая обязанности министра информационной политики Эмине Джапарова, министр Кабинета Министров Александр Саенко и министр культуры Евгений Нищук возглавили список "Украинской стратегии" Гройсмана на внеочередных выборах Верховной Рады.

Больше новостей о: Владимир Гройсман Батьківщина выборы в Верховную Раду БПП Украинская стратегия

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