З початку року гривня на міжбанку зміцнилася на 5,5%

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в четвер на 2 коп. в понеділок знизився на 4 коп. до 26,19 UAH\/USD.\r\nПро це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.\r\nЗа їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,17-26,21 UAH\/USD, потім котирування почали зростати і досягли рівня 26,20-26,22 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 26,17-26,19 UAH\/USD.\r\nЗ початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 5,5% з 27,72 UAH\/USD до 26,19 UAH\/USD.\r\nВ 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Національний банк у період з 24 по 27 червня купив на міжбанківському валютному ринку 44 млн доларів.\r\nТим часом профіцит поточного рахунку платіжного балансу в травні становив 249 млн доларів або 2,2% ВВП проти дефіциту в 79 млн доларів або 0,8% ВВП в травні минулого року.\r\nКрім того, залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) в червні скоротився в 2,3 рази з 29,539 млрд гривень (на 1 червня) до 12,958 млрд гривень (на 1 липня).