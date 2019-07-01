З початку року гривня на міжбанку зміцнилася на 5,5%

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в четвер на 2 коп. в понеділок знизився на 4 коп. до 26,19 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,17-26,21 UAH/USD, потім котирування почали зростати і досягли рівня 26,20-26,22 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,17-26,19 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 5,5% з 27,72 UAH/USD до 26,19 UAH/USD.

В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк у період з 24 по 27 червня купив на міжбанківському валютному ринку 44 млн доларів.

Тим часом профіцит поточного рахунку платіжного балансу в травні становив 249 млн доларів або 2,2% ВВП проти дефіциту в 79 млн доларів або 0,8% ВВП в травні минулого року.

Крім того, залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) в червні скоротився в 2,3 рази з 29,539 млрд гривень (на 1 червня) до 12,958 млрд гривень (на 1 липня).