Платежный баланс сведен с дефицитом в $750 млн

Профицит текущего счета платежного баланса в мае составил всего 249 млн долларов или 2,2% ВВП против дефицита в 79 млн долларов или 0,8% ВВП в мае 2018 года.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

За пять месяцев 2019 профицит текущего счета составил 257 млн ​​долларов, или 0,5% от ВВП (за январь - май 2018 дефицит составлял 526 млн долларов или 1.1% от ВВП).

Объемы экспорта товаров составили 4.2 млрд долларов.

Основным фактором роста стал рост экспорта продовольственных товаров (на 34.1% - в основном за счет экспорта зерновых).

Объемы импорта товаров составили 5.0 млрд долларов.

Объемы энергетического импорта выросли на 3.4% (в апреле - 21.5%).

Объемы неэнергетического импорта выросли на 9.5% (в апреле - 10.8%).

Больше всего среди неэнергетического импорта вырос импорт продукции машиностроения (на 17.4% - в основном за счет импорта электрических машин).

Чистый отток средств по финансовому счету составил 1.0 млрд долларов и обуславливался главным образом операциями государственного сектора (в мае прошлого года чистый приток по финансовому счету составил 345 млн долларов).

Всего за январь - май 2019 чистый отток средств по финансовому счету составил 718 млн долларов, за аналогичный период прошлого года чистый приток составил 812 млн долларов.

Дефицит сводного платежного баланса составил 750 млн долларов (в мае 2018 года профицит составлял 266 млн долларов).

Выплаты долга перед МВФ составляли 356 млн долларов.

По состоянию на 1 июня 2019 объем международных резервов составил 19.4 млрд долларов, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 3.2 месяца.

Дефицит текущего счета платежного баланса в 2018 году составил 4,7 млрд долларов, платежный баланс сведен с профицитом в 2,9 млрд долларов.

Национальный банк с 2019 года меняет подход к коммуникационному сопровождению статистики платежного баланса.

В частности, прекращается публикация пресс-релизов по предварительным данным.

Зато вместе с обнародованием статистических данных в последний день каждого месяца детальный анализ платежного баланса будет публиковаться одновременно в "Макроэкономическом и монетарном обзоре".

Как сообщали Українські Новини, совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины, после роста в апреле на $1 млрд, в мае сократился в долларовом эквиваленте на 1,79%, или на 1,44 млрд долларов до 78,39 млрд долларов (по состоянию на 31 мая) по сравнению с предыдущим месяцем.

Министерство финансов в январе-апреле привлекло в государственный бюджет 91,4 млрд гривен, 1,5 млрд долларов и 41 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).