Платежный баланс сведен с дефицитом в $750 млн

Профицит текущего счета платежного баланса в мае составил всего 249 млн долларов или 2,2% ВВП против дефицита в 79 млн долларов или 0,8% ВВП в мае 2018 года.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nЗа пять месяцев 2019 профицит текущего счета составил 257 млн долларов, или 0,5% от ВВП (за январь - май 2018 дефицит составлял 526 млн долларов или 1.1% от ВВП).\r\nОбъемы экспорта товаров составили 4.2 млрд долларов.\r\nОсновным фактором роста стал рост экспорта продовольственных товаров (на 34.1% - в основном за счет экспорта зерновых).\r\nОбъемы импорта товаров составили 5.0 млрд долларов.\r\nОбъемы энергетического импорта выросли на 3.4% (в апреле - 21.5%).\r\nОбъемы неэнергетического импорта выросли на 9.5% (в апреле - 10.8%).\r\nБольше всего среди неэнергетического импорта вырос импорт продукции машиностроения (на 17.4% - в основном за счет импорта электрических машин).\r\nЧистый отток средств по финансовому счету составил 1.0 млрд долларов и обуславливался главным образом операциями государственного сектора (в мае прошлого года чистый приток по финансовому счету составил 345 млн долларов).\r\nВсего за январь - май 2019 чистый отток средств по финансовому счету составил 718 млн долларов, за аналогичный период прошлого года чистый приток составил 812 млн долларов.\r\nДефицит сводного платежного баланса составил 750 млн долларов (в мае 2018 года профицит составлял 266 млн долларов).\r\nВыплаты долга перед МВФ составляли 356 млн долларов.\r\nПо состоянию на 1 июня 2019 объем международных резервов составил 19.4 млрд долларов, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 3.2 месяца.\r\nДефицит текущего счета платежного баланса в 2018 году составил 4,7 млрд долларов, платежный баланс сведен с профицитом в 2,9 млрд долларов.\r\nНациональный банк с 2019 года меняет подход к коммуникационному сопровождению статистики платежного баланса.\r\nВ частности, прекращается публикация пресс-релизов по предварительным данным.\r\nЗато вместе с обнародованием статистических данных в последний день каждого месяца детальный анализ платежного баланса будет публиковаться одновременно в "Макроэкономическом и монетарном обзоре".\r\nКак сообщали Українські Новини, совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины, после роста в апреле на $1 млрд, в мае сократился в долларовом эквиваленте на 1,79%, или на 1,44 млрд долларов до 78,39 млрд долларов (по состоянию на 31 мая) по сравнению с предыдущим месяцем.\r\nМинистерство финансов в январе-апреле привлекло в государственный бюджет 91,4 млрд гривен, 1,5 млрд долларов и 41 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).