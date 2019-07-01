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01 июля 2019, понедельник, 20:45 211
Транспорт 2019-07-01T20:47:58+03:00
Українські Новини
В SkyUp масштабный сбой - задержали уже 18 рейсов

В SkyUp масштабный сбой - задержали уже 18 рейсов

SkyUp. Фото: avianews.com
SkyUp. Фото: avianews.com

Авиакомпания SkyUp сегодня, 1 июля, уже задержала 18 авиарейсов, среди которых рейсы из Анталии и Катании.  

Об этом говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании.

"Ряд рейсов 1 июля 2019 года вылетает с задержками. Причина — у двух самолетов были обнаружены неисправности", - говорится в нем.

Рейсы, которые задерживаются:

  1. PQ 671 "Киев (Борисполь) – Катания"
  2. PQ 672 "Катания – Киев (Борисполь)"
  3. PQ 4413 "Киев (Борисполь) – Анталия"
  4. PQ 4414 "Анталия – Киев (Борисполь)"
  5. PQ 7801 "Киев (Борисполь) – Тиват"
  6. PQ 7802 "Тиват – Киев (Борисполь)"
  7. PQ 7109 "Киев (Борисполь) – Шарм–эль–Шейх"
  8. PQ 7110 "Шарм–эль–Шейх – Киев (Борисполь)"
  9. PQ 421 "Киев (Борисполь) – Батуми"
  10. PQ 422 "Батуми – Киев (Борисполь)"
  11. PQ 3101 "Киев (Борисполь) – Монастир"
  12. PQ 3102 "Монастир – Киев (Борисполь)"
  13. PQ 7011 "Киев (Борисполь) – Хургада"
  14. PQ 7012 "Хургада – Киев (Борисполь)"
  15. PQ 3121 "Харьков — Монастир"
  16. PQ 3122 "Монастир – Харьков"
  17. PQ 434 "Тбилиси – Киев (Борисполь)"
  18. PQ 433 "Киев (Борисполь) –Тбилиси"

Также в авиакомпании отметили, что в случае новых задержек, пассажирам сообщат максимально оперативно.

Как сообщали Українськi Новини, в 2018 году 21 мая авиакомпания SkyUp совершил первый рейс.

3 июня 2019 суд приостановил действие лицензии авиакомпании SkyUp.

Позже лицензию возобновили, а Гройсман поручил Минюсту и Мининфраструктуры разобраться с приостановлением лицензии SkyUp.

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