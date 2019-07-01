В SkyUp масштабный сбой - задержали уже 18 рейсов

Авиакомпания SkyUp сегодня, 1 июля, уже задержала 18 авиарейсов, среди которых рейсы из Анталии и Катании.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании.

"Ряд рейсов 1 июля 2019 года вылетает с задержками. Причина — у двух самолетов были обнаружены неисправности", - говорится в нем.

Рейсы, которые задерживаются:

PQ 671 "Киев (Борисполь) – Катания" PQ 672 "Катания – Киев (Борисполь)" PQ 4413 "Киев (Борисполь) – Анталия" PQ 4414 "Анталия – Киев (Борисполь)" PQ 7801 "Киев (Борисполь) – Тиват" PQ 7802 "Тиват – Киев (Борисполь)" PQ 7109 "Киев (Борисполь) – Шарм–эль–Шейх" PQ 7110 "Шарм–эль–Шейх – Киев (Борисполь)" PQ 421 "Киев (Борисполь) – Батуми" PQ 422 "Батуми – Киев (Борисполь)" PQ 3101 "Киев (Борисполь) – Монастир" PQ 3102 "Монастир – Киев (Борисполь)" PQ 7011 "Киев (Борисполь) – Хургада" PQ 7012 "Хургада – Киев (Борисполь)" PQ 3121 "Харьков — Монастир" PQ 3122 "Монастир – Харьков" PQ 434 "Тбилиси – Киев (Борисполь)" PQ 433 "Киев (Борисполь) –Тбилиси"

Также в авиакомпании отметили, что в случае новых задержек, пассажирам сообщат максимально оперативно.

Как сообщали Українськi Новини, в 2018 году 21 мая авиакомпания SkyUp совершил первый рейс.

3 июня 2019 суд приостановил действие лицензии авиакомпании SkyUp.

Позже лицензию возобновили, а Гройсман поручил Минюсту и Мининфраструктуры разобраться с приостановлением лицензии SkyUp.