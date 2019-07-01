В SkyUp масштабный сбой - задержали уже 18 рейсов

Авиакомпания SkyUp сегодня, 1 июля, уже задержала 18 авиарейсов, среди которых рейсы из Анталии и Катании. \r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании.\r\n"Ряд рейсов 1 июля 2019 года вылетает с задержками. Причина — у двух самолетов были обнаружены неисправности", - говорится в нем.\r\nРейсы, которые задерживаются:\r\n\r\nPQ 671 "Киев (Борисполь) – Катания"\r\nPQ 672 "Катания – Киев (Борисполь)"\r\nPQ 4413 "Киев (Борисполь) – Анталия"\r\nPQ 4414 "Анталия – Киев (Борисполь)"\r\nPQ 7801 "Киев (Борисполь) – Тиват"\r\nPQ 7802 "Тиват – Киев (Борисполь)"\r\nPQ 7109 "Киев (Борисполь) – Шарм–эль–Шейх"\r\nPQ 7110 "Шарм–эль–Шейх – Киев (Борисполь)"\r\nPQ 421 "Киев (Борисполь) – Батуми"\r\nPQ 422 "Батуми – Киев (Борисполь)"\r\nPQ 3101 "Киев (Борисполь) – Монастир"\r\nPQ 3102 "Монастир – Киев (Борисполь)"\r\nPQ 7011 "Киев (Борисполь) – Хургада"\r\nPQ 7012 "Хургада – Киев (Борисполь)"\r\nPQ 3121 "Харьков — Монастир"\r\nPQ 3122 "Монастир – Харьков"\r\nPQ 434 "Тбилиси – Киев (Борисполь)"\r\nPQ 433 "Киев (Борисполь) –Тбилиси"\r\n\r\nТакже в авиакомпании отметили, что в случае новых задержек, пассажирам сообщат максимально оперативно.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в 2018 году 21 мая авиакомпания SkyUp совершил первый рейс.\r\n3 июня 2019 суд приостановил действие лицензии авиакомпании SkyUp.\r\nПозже лицензию возобновили, а Гройсман поручил Минюсту и Мининфраструктуры разобраться с приостановлением лицензии SkyUp.