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01 липня 2019, понеділок, 19:54 12
Силові структури 2019-07-01T20:01:45+03:00
Українські Новини
На Донбасі загинули два бійця ЗСУ, ще двоє - поранені

На Донбасі загинули два бійця ЗСУ, ще двоє - поранені

Бойовики 10 раз обстріляли позиції операції Об'єднаних сил (ООС) у понеділок, 2 військовослужбовців загинули і 2 поранені.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ООС, передають Українські Новини.

"З початку доби противник 10 разів порушив режим припинення вогню", - сказано в ньому.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" зафіксовано 5 обстрілів, ще 5 обстрілів - в районі оперативно-тактичного угруповання "Північ".

За добу загинули 2 військових, ще 2 - поранені.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики вбили військового і поранили двох при перевезенні бійця під Донецьком.

Раніше на фронті був поранений український військовий під обстрілом бойовиків.

Крім того, бойовики намагаються звинуватити підрозділи ОС в обстрілі населеного пункту.

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