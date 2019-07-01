На Донбасі загинули два бійця ЗСУ, ще двоє - поранені

Бойовики 10 раз обстріляли позиції операції Об'єднаних сил (ООС) у понеділок, 2 військовослужбовців загинули і 2 поранені.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби ООС, передають Українські Новини.\r\n"З початку доби противник 10 разів порушив режим припинення вогню", - сказано в ньому.\r\nВ районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" зафіксовано 5 обстрілів, ще 5 обстрілів - в районі оперативно-тактичного угруповання "Північ".\r\nЗа добу загинули 2 військових, ще 2 - поранені.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, бойовики вбили військового і поранили двох при перевезенні бійця під Донецьком.\r\nРаніше на фронті був поранений український військовий під обстрілом бойовиків.\r\nКрім того, бойовики намагаються звинуватити підрозділи ОС в обстрілі населеного пункту.