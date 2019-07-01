У Дніпрі шукають вибухівку у всіх лікарнях, дитсадках і супермаркетах

Співробітники Національної поліції в понеділок проводять евакуацію людей через повідомлення про мінування 25 житлових будинків, всіх лікарень, дитячих садків, супермаркетів і торгово-розважальних центрів в Дніпрі.

Про це повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook прес-офіцер управління Нацполиции в Дніпропетровській області Ганна Старчевська, передають Українські Новини.

"Групи у складі вибухотехніків, кінологів та слідчо-оперативні групи спрямовані", - повідомила вона.

Проводиться евакуація, пошук вибухонебезпечних або підозрілих предметів.

Як повідомляли Українські Новини, 1 липня в Кривому Розі проводять масову евакуацію будинків, пологового будинку, ТЦ та дитсадків.

Раніше в Дніпрі евакуювали близько десяти тисяч людей з 128 об'єктів.