Зеленський призначив заступником голови СБУ Нескоромного

Президент Володимир Зеленський призначив Дмитра Нескоромного заступником голови Служби безпеки України.\r\nПро це йдеться в указі № 473, передають Українські Новини.\r\nУказ про призначення підписано 1 липня.\r\nІнша інформація відсутня.\r\nНескоромний пройшов по всіх кар'єрних сходах в главку "К" СБУ до заступника начальника главку.\r\nНескоромний брав участь у затриманні так званих "діамантових прокурорів".\r\n27 лютого 2017 року новий начальник управління "К" Павло Демчина, який прийшов на місце Віктора Тропака, звільнив Нескоромного.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Першим заступником голови СБУ і керівником Антитерористичного центру став Руслан Баранецький.\r\nРаніше в. о. голови СБ України Іван Баканов, якого Володимир Зеленський призначив указом від 22 травня, розповів про свою сім'ю, зокрема, про те, що його дружина -громадянка Росії.