Зеленський призначив заступником голови СБУ Нескоромного

Президент Володимир Зеленський призначив Дмитра Нескоромного заступником голови Служби безпеки України.

Про це йдеться в указі № 473, передають Українські Новини.

Указ про призначення підписано 1 липня.

Інша інформація відсутня.

Нескоромний пройшов по всіх кар'єрних сходах в главку "К" СБУ до заступника начальника главку.

Нескоромний брав участь у затриманні так званих "діамантових прокурорів".

27 лютого 2017 року новий начальник управління "К" Павло Демчина, який прийшов на місце Віктора Тропака, звільнив Нескоромного.

Як повідомляли Українські Новини, Першим заступником голови СБУ і керівником Антитерористичного центру став Руслан Баранецький.

Раніше в. о. голови СБ України Іван Баканов, якого Володимир Зеленський призначив указом від 22 травня, розповів про свою сім'ю, зокрема, про те, що його дружина -громадянка Росії.