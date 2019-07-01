Двое полицейских попали под обстрел боевиков в Донецкой области

2 сотрудников полиции госпитализированы в результате обстрела боевиков патрульного автомобиля вечером 30 июня в Верхнеторецком Ясиноватского района Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции в области, передают Українськi Новини.

По данным ведомства, двое полицейских в возрасте 41 и 47 лет получили контузию, поврежден служебный автомобиль.

"Во время вечернего патрулирования в Верхнеторецком сотрудники сектора реагирования патрульной полиции Авдеевки попали под вражеский огонь. Сейчас двое полицейских находятся в военном госпитале в Часовом Яре", - говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование по признакам ч. 2 ст. 258 (террористический акт, если он повлек причинение значительного имущественного ущерба либо иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, 1 июля боевики обстреляли автомобиль одного из подразделений Операции объединенных сил (ООС) во время эвакуации медиками раненого в районе Водяного (Донецкая область), вследствие чего один военнослужащий погиб, а еще двое получили ранения. Ранее в ООС под обстрелами был ранен украинский военный.

Тем временем боевики пытаются обвинить подразделения Объединенных сил в обстреле населенного пункта.