Двоє поліцейських потрапили під обстріл бойовиків на Донеччині

2 співробітників поліції госпіталізовано в результаті обстрілу бойовиків патрульного автомобіля увечері 30 червня у Верхньоторецькому Ясинуватського району Донецької області.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Національної поліції в області, передають Українські Новини.

За даними відомства, двоє поліцейських вком 41 і 47 років отримали контузію, пошкоджено службовий автомобіль.

"Під час вечірнього патрулювання у Верхньоторецькому співробітники сектора реагування патрульної поліції Авдіївки потрапили під ворожий вогонь. Зараз двоє поліцейських перебувають у військовому госпіталі в Часовому Яру", - сказано в повідомленні.

Розпочато досудове розслідування за ознаками ч. 2 ст. 258 (терористичний акт, якщо він спричинив заподіяння значної майнової шкоди чи інших тяжких наслідків) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, 1 липня бойовики обстріляли автомобіль одного з підрозділів Операції об'єднаних сил (ООС) під час евакуації медиками пораненого в районі Водяного (Донецька область), внаслідок чого один військовослужбовець загинув, а ще двоє отримали поранення. Раніше в ООС під обстрілом був поранений український військовий.

Тим часом бойовики намагаються звинуватити підрозділи Об'єднаних сил в обстрілі населеного пункту.