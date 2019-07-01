Украинских туристов заблокировали в аэропорту Анталии: SkyUp перенес рейс почти на сутки

В понедельник, 1 июля авиаперевозчик SkyUp без объяснения причин перенес рейс Анталия-Киев pq 4414 вначале на 2 часа (с 6.20.утра на 8.35 утра), затем на 3,5 часа. По состоянию на 1 июля рейс задерживается на 18 часов (на 00.05 2 июля). 180 туристов из Киева оказались без еды, воды и собственных вещей заблокированными в аэропорту Антальи.

Туристы застряли в Антальи.

Представитель авиакомпании SkyUp в течение уже 6 часов не появляется для пояснений.

Туристы застряли в Анталии.

Киевляне, оказавшиеся заложниками недобросовестного оператора, по информации, полученной УН от одного из пассажиров рейса pq 4414, планируют в ближайшее время заблокировать выходы из аэропорта Анталии.

Посольство Украины в Турции пока никак не отреагировало на инцидент.

Как сообщали Українськi Новини, трем украинским туроператорам аннулировали лицензии.

Ранее Кабинет Министров обязал туроператоров сообщать о задержках рейсов более 4 часов.

Тем временем, авиакомпании будут штрафовать за плохое обслуживание пассажиров в случае задержки и отмены рейса.