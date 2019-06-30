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30 июня 2019, воскресенье, 09:22 351
Выборы 2019-06-30T18:53:34+03:00
Українські Новини
В ЦИКе снова утвердят очередность партий в избирательном бюллетене

В ЦИКе снова утвердят очередность партий в избирательном бюллетене

Сегодня, 30 июня, в ЦИК пройдет совещание уполномоченных представителей партий, где будут рассматривать вопрос очередности размещения политических сил в избирательном бюллетене. Об этом передает пресс-служба ЦИК.

"30 июня в 12:00 в Комиссии состоится совещание по обсуждению вопроса очередности размещения политических партий, включенных в избирательный бюллетень в общегосударственном многомандатном избирательном округе во время внеочередных выборов народных депутатов 21 июля 2019 года, на которую приглашаются уполномоченные представители политических партий в ЦИК с правом совещательного голоса", - говорится в сообщении.

Ээтот созыв этого совещания связан с решением Верховного Суда от 29 июня, которым ЦИК была обязана зарегистрировать кандидатов в народные депутаты от политической партии Михаила Саакашвили в общегосударственном многомандатном избирательном округе и одномандатных избирательных округах.

Как сообщали Українськi Новини, 45,3% респондентов, опрошенных социологическрой группой "Рейтинг", которые будут голосовать и определились с выбором, готовы поддержать партию "Слуга народа", 12,1% - "Оппозиционную платформу - За життя", 8,4% - за партию "Голос"7,2% - "Европейскую солидарность", 7% - "Всеукраинское Объединение "Батьківщина" на выборах Верховной Рады.

В среду, 26 июня, ЦИК зарегистрировал избирательные списки 21 политической партии и 3 171 кандидата в депутаты Верховной Рады на выборы 21 июля.

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