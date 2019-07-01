ЦВК замовила на 1,4 млн більше бюлетенів для виборів Ради, ніж для виборів Президента

Центральна виборча комісія 27 червня по переговорній процедурі уклала угоду з ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів" на виготовлення виборчих бюлетенів на загальну суму 281,85 млн грн. Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на систему Prozzoro.

Для виборів у багатомандатному та мажоритарних округах замовлено 63 611 464 бюлетенів різних розмірів.

По мажоритарним округам будуть різні за розміром і ціною бюлетені:

до 6 кандидатів – розміром 200х200 мм по 2,28 грн/шт;

до 11кандидатів – розміром 200х300 мм по 2,88 грн/шт;

до 18 кандидатів – розміром 200х400 мм по 3,54 грн/шт;

До 33 кандидатів – розміром 200х600 мм по 4,20 грн/шт;

до 50 кандидатів – розміром 200х800 мм по 4,68 грн/шт.

Для голосування по партійним списками виготовлять бюлетені розміром 200х600 мм.

В угоді визначено, що замовлена кількість є орієнтовною і точної розбивки кількості різних за розмірами бюлетенів – немає.

З огляду на те, що на парламентських виборах 21 липня кожен виборець отримає два бюлетені для голосування за партію та мажоритарного кандидата, то заплановано виготовити бюлетені для 31 805 732 виборців.

Це майже на 1,4 млн штук більше від замовлення бюлетенів для першого туру президентських виборів 31 березня 2019 року – 30 443 037 штук. Причини такого зростання в обгрунтуванні закупівлі не пояснюються.

Державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів" отримало замовлення без конкурсу, оскільки це єдине підприємство, що має необхідні виробничі потужності, технологічні та організаційні можливості для виготовлення протягом встановленого Законом України "Про вибори народних депутатів України".

Як повідомляли Українські Новини, перед президентськими виборами Лукаш заявила, що ЦВК замовила на 265 тис. бюлетенів для голосування більше, ніж належить за законом. ЦВК назвала звинувачення в завищеній кількості бюлетенів безграмотною маніпуляцією.

Також ЦВК оприлюднила черговість партій у бюлетені на вибори Ради, але буде проводити пережеребкування.