ЦИК обнародовал очередность партий в бюллетене на выборы Рады

Центральная избирательная комиссия определила очередность размещения политических партий в избирательном бюллетене для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередные выборы депутатов Верховной Рады 21 июля.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа, передают Українські Новини.\r\nНомера партий были определены путем жеребьевки.\r\nОчередность партий в избирательном бюллетене будет следующей:\r\n\r\n"Оппозиционный блок".\r\n"Сила и честь".\r\n"Всеукраинское объединение "Батьківщина".\r\n"Патриот".\r\n"Сила людей".\r\n"Оппозиционная платформа - За життя".\r\n"Партия зеленых Украины".\r\n"Всеукраинское объединение "Факел".\r\n"Объединение "Самопомощь".\r\n"Европейская солидарность".\r\n"Украинская стратегия Гройсмана".\r\n"Гражданская позиция".\r\n"Социальная справедливость".\r\n"Слуга народа".\r\n"Сила права".\r\n"Радикальная партия".\r\n"Партия Шария".\r\n"Голос".\r\n"Независимость".\r\n"Аграрная партия".\r\nВсеукраинское объединение "Свобода".\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, ЦИК зарегистрировал 21 партию и 3 171 кандидатов округах на внеочередные выборы Рады 21 июля. Также ЦИК зарегистрировал 841 мажоритарщика и 339 кандидатов по спискам партий.\r\nТакже ЦИК распределил 1,9 млрд гривен на подготовку и проведение досрочных выборов в Раду 21 июля. Помимо этого, закон разрешает партиям потратить не более 375,6 млн гривен на предвыборную кампанию, а кандидатам в округах - 16,7 млн гривен.