подписаться на рассылку
25.95 26.3
29.15 29.95
˟
26 июня 2019, среда, 16:26 159
Выборы 2019-06-26T18:25:44+03:00
Українські Новини
ЦИК обнародовал очередность партий в бюллетене на выборы Рады

ЦИК обнародовал очередность партий в бюллетене на выборы Рады

ЦИК.
ЦИК.

Центральная избирательная комиссия определила очередность размещения политических партий в избирательном бюллетене для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередные выборы депутатов Верховной Рады 21 июля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа, передают Українські Новини.

Номера партий были определены путем жеребьевки.

Очередность партий в избирательном бюллетене будет следующей:

  1. "Оппозиционный блок".
  2. "Сила и честь".
  3. "Всеукраинское объединение "Батьківщина".
  4. "Патриот".
  5. "Сила людей".
  6. "Оппозиционная платформа - За життя".
  7. "Партия зеленых Украины".
  8. "Всеукраинское объединение "Факел".
  9. "Объединение "Самопомощь".
  10. "Европейская солидарность".
  11. "Украинская стратегия Гройсмана".
  12. "Гражданская позиция".
  13. "Социальная справедливость".
  14. "Слуга народа".
  15. "Сила права".
  16. "Радикальная партия".
  17. "Партия Шария".
  18. "Голос".
  19. "Независимость".
  20. "Аграрная партия".
  21. Всеукраинское объединение "Свобода".

Как сообщали Українськi Новини, ЦИК зарегистрировал 21 партию и 3 171 кандидатов округах на внеочередные выборы Рады 21 июля. Также ЦИК зарегистрировал 841 мажоритарщика и 339 кандидатов по спискам партий.

Также ЦИК распределил 1,9 млрд гривен на подготовку и проведение досрочных выборов в Раду 21 июля. Помимо этого, закон разрешает партиям потратить не более 375,6 млн гривен на предвыборную кампанию, а кандидатам в округах - 16,7 млн гривен.

Больше новостей о: ЦИК Бюллетень Бюллетени выборы в Верховную Раду Парламентские выборы 2019

Архив
Новости
Коррупция и превышения власти: ГБР расследует 8 уголовных дел против Порошенко 18:50
Досрочное снятие судимости с экс-депутата Лозинского признали законным 18:25
Госдолг в мае сократился на $1,4 млрд 18:00
3 из 5 простреливаются: Обыски у Бирюкова связаны с некачественными бронежилетами для армии, - Труба 17:33
Организации переселенцев просят провести аудит куда потратили выделенную на них помощь 17:14
больше новостей
В Житомироблэнерго заявили, что с 1 июля будет отменен ночной тариф на электроэнергию, но другие не подтверждают 19:48 Дополнено
Резкое похолодание ухудшит самочувствие: Синоптик дала прогноз до конца недели и День Конституции 06:00 Карта
У экс-советника Порошенко Бирюкова проводят обыски 12:29
В Украину идет холодный фронт с грозами: синоптик дала прогноз до конца недели 06:00 Карта
Вместо Джемилева главой Нацсовета по антикоррупционной политике стал Рябошапка 12:20
больше новостей
У экс-советника Порошенко Бирюкова проводят обыски 12:29
Свадьба Владимир Опсеница. Фото: facebook.cоm/okeanelzyofficial
Музыкант "Океана Эльзы" женился в Грузии 19:13
В Житомироблэнерго заявили, что с 1 июля будет отменен ночной тариф на электроэнергию, но другие не подтверждают 19:48 Дополнено
Купюра 1000 гривен. Фото: НБУ
Доходы и цены выросли: В Украине появится банкнота 1 000 гривен 12:50
По Троещине от ЗЕ идет совладелец скандальной компании застройщика Артем Дубнов, - Голобуцкий 11:07
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok