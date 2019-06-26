ЦИК обнародовал очередность партий в бюллетене на выборы Рады

Центральная избирательная комиссия определила очередность размещения политических партий в избирательном бюллетене для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередные выборы депутатов Верховной Рады 21 июля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа, передают Українські Новини.

Номера партий были определены путем жеребьевки.

Очередность партий в избирательном бюллетене будет следующей:

"Оппозиционный блок". "Сила и честь". "Всеукраинское объединение "Батьківщина". "Патриот". "Сила людей". "Оппозиционная платформа - За життя". "Партия зеленых Украины". "Всеукраинское объединение "Факел". "Объединение "Самопомощь". "Европейская солидарность". "Украинская стратегия Гройсмана". "Гражданская позиция". "Социальная справедливость". "Слуга народа". "Сила права". "Радикальная партия". "Партия Шария". "Голос". "Независимость". "Аграрная партия". Всеукраинское объединение "Свобода".

Как сообщали Українськi Новини, ЦИК зарегистрировал 21 партию и 3 171 кандидатов округах на внеочередные выборы Рады 21 июля. Также ЦИК зарегистрировал 841 мажоритарщика и 339 кандидатов по спискам партий.

Также ЦИК распределил 1,9 млрд гривен на подготовку и проведение досрочных выборов в Раду 21 июля. Помимо этого, закон разрешает партиям потратить не более 375,6 млн гривен на предвыборную кампанию, а кандидатам в округах - 16,7 млн гривен.